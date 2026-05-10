Pre skoro deceniju, sadašnji partner Goce Tržan, Raša Novaković uhvaćen je od strane paparaca sa anonimnom devojkom.

Međutim, pevačica je odlučila da mu oprosti prevaru.

- Uvek bih oprostila, zato što smo živi ljudi. Verujem da nas iskušenja zapravo jačaju i ako im neko podlegne, imam razumevanja, ali ne moram baš da zaboravim - poručila je tada Goca.

Inače, Rašina bivša ljubavnica, Teodora Radojčić , poznatija kao , kasnije je postala rijaliti učesnica.

Uhapšena zbog dilovanja

Teodora je uhapšena u Beču i osuđena na kaznu od četiri godine zbog dilovanja nedozvoljenih supstanci, a javnosti je postala poznata kada je uhvaćena u sitnim satima sa suprugom Goce Tržan u jednom beogradskom hotelu.

Kako su domaći mediji pisali, njih dvoje su se upoznali na privatnoj proslavi na kojoj je Raša svirao sa svojim bendom i iste noći su se prepustili strastima.

