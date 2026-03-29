Folk pevač Aca Lukas priveden je od strane granične policije u Geteborgu.

Sada se oglasio ovim povodom i naveo da sprema tužbe.

- Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup, zato što je organizator imao neregularne papire - reka je Lukas.

- Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata - poručio je pevač.

Lukas je trebalo da održi koncert večeras zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem, međutim, priveden je tokom granične kontrole.

Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je zabranjen ulazak u zemlju.

