Dok skeptici smatraju rat predsednika SAD Donalda Trampa u Iranu arogantnom greškom koja bi mogla da izmakne kontroli i donese katastrofu svetu, za Lindsija Grejama to je ostvarenje sna.

Republikanski senator iz Južne Karoline decenijama je želeo sukob sa Iranom. Sada podstiče dalju eskalaciju pozivajući se na krvavu bitku za Ivo Džimu iz Drugog svetskog rata, piše Gardijan.

Za Grejamove kritičare, njegov uticaj na Trampa i njegova naizgled nezasita glad za ratom po svaku cenu mogli bi da ga učine najopasnijim čovekom u Vašingtonu.



"Lindzi je verovatno najmilitantniji republikanac u stranci", rekao je Džo Volš, bivši republikanski kongresmen koji je prebegao demokratama. "On je svakako najistaknutiji. Govorimo o čoveku koji bi, ako bi ga pitali, imao američke vojnike širom planete angažovane u nekoj vrsti rata. On je jastreb i Tramp ga sluša."



Dugogodišnja opsesija

Grejem (70), penzionisani pukovnik vazduhoplovstva koji se specijalizovao za vojnog advokata, bio je neprijateljski nastrojen prema Iranu mnogo pre nego što se Tramp pojavio na političkoj sceni. Dok je služio u Predstavničkom domu 1990-ih, podržavao je napore da se izoluje zemlja i suzbiju njeni raketni i nuklearni programi.



Nakon što je izabran u Senat 2002. godine, dok su se Sjedinjene Države pripremale za rat sa Irakom, često je upozoravao da Iran iskorišćava sukob da bi proširio svoj regionalni uticaj.

Protivio se nuklearnom sporazumu postignutom pod Barakom Obamom i 2015. godine pozvao na preventivnu akciju SAD kako bi se osiguralo da iransko "vazduhoplovstvo, mornarica i vojska budu senka onoga što su nekada bili".

Od protivnika do saveznika

Ovaj tvrdolinijaški pristup bio je suprotan Trampovim instinktima"Amerika na prvom mestu", koji su uključivali sumnju u prekomorsku intervenciju. To je bila samo jedna od mnogih razlika između dvojice muškaraca. Grejem, koji je povremeno sarađivao sa demokratama, žestoko se protivio Trampovom neprijateljskom preuzimanju Republikanske stranke 2016. godine.



U to vreme, tvitovao je: "Ako nominujemo Trampa, bićemo uništeni... i to ćemo zaslužiti." Takođe je nazvao Trampa "magarcem", "rasističkim fanatikom" i "najneispravnijim kandidatom u istoriji Republikanske stranke". Tramp je uzvratio nazivajući senatora iz Južne Karoline "idiotom" i "političkim lakejem".

Ali kada je postalo jasno da je Tramp nezaustavljiv, Grejem je promenio kurs. Bio je počastvovan što je pozvan da se vozi na Marin Van, redovno je igrao golf sa predsednikom i postao je vredna veza između Bele kuće i Kongresa. 2018. godine bio je glasni branilac Trampovog kontroverznog kandidata za Vrhovni sud, Breta Kavanoa.

Iste godine, Džon Mekejn, Grejemov bliski prijatelj i Trampov ogorčeni rival, preminuo je. Rid Galen, koji je bio Mekejnov zamenik šefa kampanje, veruje da je taj trenutak bio ključan. "Uvek mu je bila potrebna zvezda vodilja, i sve dok Džon Mekejn nije umro, to je bio Džon Mekejn", rekao je Galen.

"Kada sam radio za senatora Mekejna, uvek sam osećao da nakon njegove smrti Grejem traži sledeću zvezdu za koju će se vezati, a to je bio Tramp."

Trenutak neposlušnosti

Grejem je od tada bio lojalan vojnik, sa jednim izuzetkom. Nakon što su Trampove pristalice upale u Kapitol SAD 6. januara 2021. godine, pokušavajući da ponište njegov izborni poraz, Grejem je održao strastven govor u Senatu: "Tramp i ja, imali smo pakleno putovanje – mrzim kada se ovako završi. O, Bože, mrzim. Bio je sjajan predsednik, za mene, ali danas... sve što mogu da kažem je, otpišite me. Dosta je bilo."

Pa ipak, kada je sedam republikanskih senatora potom glasalo za impičment Trampa zbog "podsticanja na pobunu", Grejem nije bio među njima. A kada su došli predsednički izbori 2024. godine, vratio se u Trampov tabor. Na terenu za golf, na Foks njuzu i drugde, počeo je da ubeđuje Trampa da bi suočavanje sa Iranom moglo biti ključni deo njegovog drugog mandata.