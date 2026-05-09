U javnosti se već duže vreme spekuliše da bi se nekada jedan od najpopularnijih pevača mlađe generacije, Milan Stanković, mogao vratiti na muzičku scenu, nakon što se povukao i bio u medijskoj ilegali.

U jednom periodu se čak govorilo i da je odlučio da se zamonaši, s obzirom na to da se posvetio veri, te se o njegovom životu danas malo zna, dok su se nedavno pojavile nove izjave o njemu.

O pevaču je govorio i samoprozvani "Bog obrva", Adam Adaktar, koji je otkrio detalje njihove navodne saradnje.

Kako je naveo, Stanković ga je kontaktirao jer je želeo da kod njega uradi tetoviranje obrva.

-Javio se u DM i rekao: "Želim tvoje obrve". Pozvao sam ga, devojke mu naplatile na kraju, on se uvredio. Eto, sad sam rekao. Glupost. Nakon toga se više nismo čuli - rekao je Adaktar.

Dodao je i da, uprkos svemu, o njemu ima pozitivno mišljenje.

-Fenomenalno. Ne znam gde je nestao čovek, ali bio je preteča svega. Bravo za njega. Nekako je bio srpski Džastin Biber - zaključio je Adam za Hype.

Milan Stanković neprepoznatljiv

Dok javnost bruji o povratku Milan Stanković na estradnu scenu, a on se ne oglašava, mediji su odlučili da provere šta se zapravo dešava.

Ispred njegove zgrade primećen je parkiran pevačev automobil, na istom mestu gde je viđan i prethodnih godina. Kada je uočio paparace, Milan je pokušao da se skloni i izbegne susret.

Narednog dana nije izlazio iz stana, ali su ga mediji uspeli zabeležiti iz trećeg pokušaja, kada ga je prijatelj, njegovim automobilom, pokupio ispred zgrade.

Žurnim korakom je ušao na mesto suvozača u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj. Iako je pokušao da izbegne pažnju, bilo je dovoljno da se primeti kako je pustio kosu i smršao, kao i da deluje da se vratio treninzima.

Kako se navodi, tokom poslednjih deset godina, koliko nije prisutan u javnosti, njegov izgled se značajno promenio.

I dalje posećuje manastire i druži se sa ljudima van estrade, promenio je broj telefona, a u obližnjim kafićima i restoranima ga, prema njihovim rečima, gotovo nikada ne viđaju, pisao je nedavno Blic.