OVAN
POSAO: Ovog dana imaćete zanimljiv sastanak sa mlađom osobom, koja će vas zamoliti za pomoć, a ona će vam na kraju pomoći. Dobićete vrlo zanimljive informacije ili ideju koja će vas inspirisati da se na novi način dokažete u svom poslu.
LJUBAV: Preko dana posao nije na prvom mestu, jer ste u fazi povećane potrebe za emocionalnim i senzornim zadovoljstvima i bliskosti sa osobom koju volite. Ako ste slobodni, ovaj dan je idealan za započinjanje nove emotivne veze.
ZDRAVLJE: Puni ste energije - pucate iz zdravlja. Čak i ako se dogodi manja prehlada, ona će biti zanemarljiva, jer će proći bez temperature i komplikacija. Imate puno energije da izdržite sve napore koji su pred vama.
BIK
POSAO: Bićete kreativni i dozvolite sebi luksuz da bez oklevanja predstavite neke od svojih ideja, što će imati šokantan efekat na druge. Nakon prvog udarnog talasa, kada se prašina slegne, vaši šefovi ili ljudi koji imaju uticaja na vašu karijeru shvatiće da su vaši predlozi genijalni.
LJUBAV: Postoji mogućnost da želite da nekoga fascinirate i uvedete u svoj dom. Moguće je da ste se zaljubili i želite stupiti u neku neformalnu bračnu zajednicu, a sada je idealan dan za to.
ZDRAVLJE: Morate se posvetiti održavanju zdravlja, ali morate neprestano raditi na prevenciji. Obratite posebnu pažnju na zglobove i kosti, jer je ovo vaša slaba tačka.
BLIZANCI
POSAO: Moći ćete da radite opuštenije i u novom poslovnom izazovu možete da kombinujete lepo i korisno. Ne očekujte odmah ogromnu zaradu! Što se manje brinete i opterećujete sporednim stvarima, jasnije će vam biti misli o novim stvarima i genijalnim idejama.
LJUBAV: Prepreku u emotivnom odnosu sa partnerom stvorila je neka vaša besa od ranije, koju niste otvoreno izrazili, niti ste otvoreno naveli pravi razlog svog nezadovoljstva.
ZDRAVLJE: Fizička aktivnost vam je važna. Ako sledite ovaj savet, možete biti bezbrižni. Vodite računa o svojoj ishrani, jer mogu nastati gastro problemi na koje niste navikli.
RAK
POSAO: Možda ste se previše trudili da neke od vaših ideja prihvate ljudi iznad vas. Danas ulazite u fazu ostvarenja svojih planova i zato budite spremni za maksimalne napore i angažovanje van radnog vremena. Tražili ste i dobili ste priliku da pokažete svoje poslovne i organizacione sposobnosti.
LJUBAV: Očekujte trenutno hlađenje odnosa i to samo zato što nijedna strana nije spremna na kompromis. Shvatite da treba što više razgovarati, družiti se i rešavati konfliktne situacije. Oboje ćete se emocionalno ojačati i shvatiti da među vama postoje stvarne i iskrene emocije, koje treba da negujete.
ZDRAVLJE: Danas se možda osećate slabo. Sve se vraća u normalu tek kad se malo odmorite. Posvetite se više fizičkoj aktivnosti. Započnite sa šetnjama, a završite u teretani pod profesionalnim nadzorom.
LAV
POSAO: Šta će vam se dogoditi tokom dana i kvalitet poslovnih obaveza zavisi od toga šta će vam se dogoditi u poslu. Zasučite rukave i sve što se događa shvatite kao investiciju u sve bolju i bolju poslovnu budućnost.
LJUBAV: Slobodni lavovi nemaju sreće u ljubavi, ali tokom dana možete očekivati lepa i prijatna iznenađenja. Iznenadni susret u vama pokrenuće lavinu osećanja.
ZDRAVLJE: Visok krvni pritisak zbog gojaznosti donosi probleme, kao i obavezan pregled kardiologa koji će vam dati terapiju. Nemate razloga za brigu!
DEVICA
POSAO: Na polju partnerstva, dinamika u vama budi osobu koja traži izazove i borbe. Imajte na umu da koliko će ovaj dan biti uspešan u svakom pogledu zavisi od toga koliko uspete da ukrotite svoju sujetu. Oslonite se na podršku osobe koju volite.
LJUBAV: Za one koji su u vezi, danas donosi probleme. Još niste uspostavili komunikaciju, a i sami znate da je komunikacija najvažnija za rešavanje nesporazuma.
ZDRAVLJE: Pravilna ishrana i odlazak kod nutricionista pomoći će vam da prevaziđete probleme u regulisanju telesne težine. Posvetite se sebi i videćete da će rezultati biti vidljivi za nekoliko dana.
VAGA
POSAO: Po prirodi ste racionalna i praktična osoba. Čak i iz najtežih životnih situacija znate kako imati koristi i uživati. Tu vašu nesvesnu ogromnu pozitivnu veru treba nagraditi lepim i divnim stvarima.
LJUBAV: Potrebno je vreme da se izglade svi problemi i nauči kako nastaviti razgovor sa partnerom. Neka vreme donese više druženja, više otvorenih razgovora i poverenja.
ZDRAVLJE: Povećava se energija, pa ćete se osećati dobro. Zavisni ste od pušenja - krajnje je vreme da se rešite tog problema. Morate biti uporni, jer se mogu pojaviti hronični problemi.
ŠKORPIJA
POSAO: Mogli biste profitirati iz situacija u kojima je potrebna sreća. Postoji mogućnost da dobijete ponudu za odlazak u inostranstvo. Prihvatite sve što vam se nudi, bez razmišljanja, jer ako se preselite sa mesta gde živite, divne stvari mogu da vam počnu dešavati.
LJUBAV: Sledi poznanstvo sa osobom koja može da pokrene vulkan emocija u vama. Pitaćete se šta vam se događa, ali nećete moći da utičete na burne emocije u vama. Ovo se posebno odnosi na slobodne Škorpije.
STRELAC
POSAO: Posle pomalo turbulentnog i nepredvidivog početka dana, u kojem ste imali priliku da pokažete koliko ste kreativni, snalažljivi i snalažljivi u kriznim situacijama, ulazite u mirnije vode. Posvećeni ste svom poslu, jer se količina posla koji radite povećala, a to je nešto za čim ste čeznuli.
LJUBAV: Ako ste u braku, postoji mogućnost zategnutih veza, što može rezultirati razdvajanjem na kratak period, pa ćete moći da razmislite o svojim postupcima.
ZDRAVLJE: Počnite da se brinete o svojoj ishrani i malo olakšajte svom telu da se nosi sa bilo čim što je ugroženo. Zglobovi i koža su takođe slabe tačke. Vodite računa da se sve ovo ne pretvori u hronične probleme.
JARAC
POSAO: Kada vaš posao funkcioniše i kada ste zadovoljni svojom zaradom, imate osećaj moći. Ovo posebno važi za one koji se bave biznisom ili rade u državnim institucijama i organima. Mogli biste biti iznenađeni unapređenjem ili unapređivanjem na višu poziciju.
LJUBAV: Ne treba se baviti pitanjem ko je kriv. Važno je prevazići kriznu situaciju, jer nakon toga dolazi do stabilizacije. Imate jedni druge i toga biste trebali biti svesni pre nego što napravite bilo kakav rez u životu.
ZDRAVLJE: Poseta lekaru je od velike važnosti da vas upozori na sve što vam treba. Očekujte pad energije, jer vas sve polako sustiže, a vi najbolje znate koliko ste zanemareni.
VODOLIJA
POSAO: Trenutno ne vidite kako će se vaše ideje realizovati u budućnosti. Volite da znate sve unapred. Sada vam ovaj kvalitet ne koristi, jer tamo gde se znanje završava, započinje vera i uz pomoć njega sami ćete stvarati buduće događaje u svom životu.
LJUBAV: Pozitivne promene na vašem poslu mogu dovesti do svađe sa osobom koju volite ili sa kojom živite. Partner se takođe raduje vašem uspehu, ali ne sviđa mu se što će zbog ovih okolnosti provoditi manje vremena s vama.
ZDRAVLJE: Počnite uzimati vitamine i minerale, zbog kostiju i kože, ali sve u dogovoru sa lekarom. Kada prevaziđete ove probleme, nećete imati zdravstvenih problema.
RIBE
POSAO: Naučite da se opustite i pustite događaje. Uradio si ono što je bilo potrebno. Usredsredite se na ono što radite i ne usporavajte. Moguće je da vam se dogodilo nešto što vam je umanjilo entuzijazam i revnost. Jačajte svoju volju i veru u ono što radite i rezultati će biti bolji nego što mislite.
LJUBAV: Dosta vam je slobodnog života i želite što pre da uđete u ozbiljnu vezu. Međutim, ovo vam je teško. Imate želju, ali stvarnost je potpuno drugačija.
ZDRAVLJE: Proverite krvnu sliku, jer zbog velikog napora možete očekivati pad gvožđa u telu. Iskoristite svoje zdravlje na najbolji mogući način. Posetite nutricionistu, jer će vam dobro doći za oporavak tela i potpunu revitalizaciju tela.
