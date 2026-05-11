Otkako se bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Arnold udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, pevač se nalazi u centru pažnje javnosti.

Mnoge je zanimalo kako je pevač reagovao na njeno venčanje, kao i da li i dalje pati za bivšom suprugom, a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak koji je dodatno podgrejao takve spekulacije.

Naime, na video-zapisu sa jednog nastupa Haris deluje utučeno i neraspoloženo, a razlog njegovog raspoloženja za sada nije poznat.

Ipak, brojni korisnici društvenih mreža smatraju da je upravo Melinina udaja razlog njegovog ponašanja.

- Vidi se da ovom čoveku nije lako nakon što se Melina udala. Baš mi ga je žao - napisala je jedna korisnica mreže Iks, nekadašnjeg Tvitera.

"Verovao sam da ćemo opstati zajedno do kraja života"

Podsetimo, nedavno je u svom prepoznatljivom stilu govorio o razvodu i venčanju bivše supruge sa imućnim Englezom.

- Desio se jedan razvod. Razvode se ljudi širom sveta. Ti na jednu, ja na drugu stranu i doviđenja. Verovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Verovao sam u to jer sam porodičan čovek koji ima neke starinske aršine i poglede na to, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je porodica osnovna ćelija društva, koja mora da se gradi, neguje i poštuje. Mislio sam i napravio sam sve to da to bude zauvek - istakao je on.

Pevač je potom otkrio i kako je reagovao kada je saznao za njeno venčanje.

- Da je to "smak sveta", ne bih vas primio ovde i pristao na intervju. Ležao bih u sobi na bensedinima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i fudbal - izjavio je Džinović.

"Fali im daska u glavi"

Govoreći o razlozima zbog kojih je modna kreatorka odlučila da napusti njihov brak, Haris je bio veoma direktan.

- Šta je Melini nedostajalo kraj mene? To treba pitati osobu koja je ostavila sve ovo, ali i osobe koje ostavljaju ovakve slične porodice i objekte, šta njima fali... Ne znam šta im fali. Fali im daska u glavi, eto šta im fali. Idi, pa-pa, doviđenja, ćao - rekao je pevač tada za Telegraf.