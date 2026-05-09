Nekadašnji pevač grupe "Lostprophets", Ian Watkins, ubijen je u zatvoru u kojem je služio kaznu zbog pedofilije.

Britanski "Dejli mejl" objavio je šokantan snimak iz unutrašnjosti strogo čuvanog zatvora u Vejkfildu, na kojem se vide poslednji trenuci njegovog života.

Na snimku se prikazuje kako Watkins posrće iz svoje ćelije dok mu krv natapa majicu, nakon što su ga drugi zatvorenici brutalno napali i unakazili mu lice i vrat.

Prema navodima, ubica Riko Gedel (25) hladnokrvno mu je prerezao grkljan i jugularnu venu, nakon čega se, kako se tvrdi, obratio čuvaru sa osmehom:

-Ako sam ga ubio, razgovaraš sa nekim slavnim - govorio je ubica.

Dok su mu lekari pružali pomoć na podu hodnika, Gedel je prolazio pored i navodno mu dobacio: "Lepo spavaj, Votkins, momčino".

Sud u Lidsu navodi da je napad trajao svega 20 sekundi, a pevač je bio označen kao "živa meta", budući da su ga ostali zatvorenici smatrali osobom kojoj je smrt jedina adekvatna kazna zbog njegovih teških zločina nad bebama i decom.

Dok se osumnjičeni za ubistvo brani tvrdnjom da je "izgubio samokontrolu", javnost je zgrožena detaljima napada i borbe za život u tzv. "krilu B" zatvora koji se u medijima često opisuje kao "britanski Alkatraz".