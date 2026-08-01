Ruska vojska uvodi velike promene u sistem snabdevanja na frontu, nastojeći da zaštiti gorivo i logistiku od sve češćih napada bespilotnim letelicama.

Kako prenosi portal 360.ru, skladišta goriva sada se grade na dubini do pet metara, dok se umesto velikih nadzemnih rezervoara koriste manja, prikrivena skladišta koja je teže uočiti iz vazduha.

Prema rečima zamenika komandanta snaga Moskovskog vojnog okruga za materijalno-tehničko obezbeđenje, general-majora Mihaila Petrova, u zoni sukoba nastaju čitavi podzemni kompleksi namenjeni čuvanju goriva.

On je naveo da takva skladišta pružaju zaštitu od napada teških dronova i njihovih gelera.

Istovremeno je promenjen i način dopremanja goriva do borbenih jedinica. Umesto velikih kolona cisterni, koje predstavljaju lake mete iz vazduha, koriste se pojedinačna vozila, motocikli, bagiji, pa čak i bespilotne letelice za transport manjih količina.

Ruska vojska, kako se navodi, sve češće koristi i privremene terenske cevovode kojima se gorivo doprema do isturenih položaja, čime se dodatno smanjuje potreba za kretanjem cisterni kroz rizične zone.

Novi logistički model zasniva se na podzemnom skladištenju, raspršivanju zaliha i prikrivenom transportu, sa ciljem da se oteža otkrivanje i uništavanje ključnih logističkih kapaciteta.

Izvor: 360.ru