Miroslav Pržulj, poznatiji javnosti kao Lepi Mića, od 2013. godine stalno je učesnik rijaliti formata. Počeo je sa imanja u Lisoviću, gde se odigrala prva "Farma", a onda je korak po korak, godinu za godinom nastavio sve do danas, "Elite".

Trenutno boravi u "Eliti 9", a kako je rekao, sve što zaradi daje ženi sa kojom je u braku 35 godine.

Ipak, pre dve godine, uoči tradicionalne emisije "Narod pita", koja se bavi aktuelnostima iz sveta zadrugara, dogodila se velika neprijatnost kada je gost bio upravo Lepi Mića.

Voditelj Darko Tanasijević je tada u Pinkovom studiju ugostio Snežu Kušdasi, Lejdi Di i Slobu Josipovića, a u program su se telefonski uključivali fanovi "Elite".

Sve se odigralo uživo

- Ćao, ovde Vanesa. Pre neki dan sam se javila u emisiji. Muvala sam Lepog Miću, mi smo išli na ručak, on je krenuo da me pipka - rekla je Vanesa, na šta su svi u studiju bili šokirani.

- Da li ste bili intimni? - upitao je voditelj Darko Tanasijević.

- Bili smo u hotelu i... - rekla je Vanesa, a potom istakla da je bila intimna sa njim:

- Ne mogu da poverujem u ovu priču - ponavljao je Darko znajući koliko je Mića veran i posvećen svojoj ženi, a celo njeno izlaganje možete poslušati u snimku ispod.

Situacija se ipak na kraju smirila, a pevač nije dao da ga bilo šta izbaci iz takta.

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