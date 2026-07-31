Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu nakon obilaska Knjaževca i Svrljiga, odakle je poručio da je očuvanje mira, stabilnosti i razvoja Srbije najvažniji cilj, ali je istovremeno uputio pitanje političkim protivnicima uoči narednih izbora.

Snimak je zabeležen u selu Lozan na jugoistoku Srbije, odakle je predsednik govorio o prirodnim lepotama zemlje i političkoj atmosferi.

- Ovde sam, na jugoistoku Srbije. Nisam sasvim siguran da li je Svrljiška ili Knjaževačka opština, selo je Lozan iza nas. Pogledajte kako nam je prelepa Srbija, kako nam je prelepa zemlja. A ja imam, upravo zbog toga, zbog stabilnosti, mira, rasta, zbog svega jedno važno pitanje. Suštinsko. Demokratsko. Ponavljam ga po ko zna koji put - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će se na predstojećim izborima građani opredeljivati između različitih politika i dodao da će prihvatiti volju naroda kakav god rezultat bio.

- Ukoliko politika naših protivnika, politika blokada, politika negiranja svih rezultata pobedi, pružiću ruku sat, sat i po po okončanju izbora. Ali moje pitanje ostaje – da li će oni pružiti ruku ako izborni rezultat bude drugačiji? - upitao je Vučić.

Na kraju obraćanja poručio je da je spreman da sasluša svaku kritiku, ali da očekuje odgovor na pitanje koje je postavio.

- Možete da me vređate koliko god hoćete. Uvrede sam razumeo. Molim odgovor. Suštinski. Demokratski. Vreme je! - zaključio je predsednik.