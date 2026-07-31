Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je manifestaciji "Belmužijada" u Svrljigu, jednoj od najpoznatijih gastronomskih i turističkih manifestacija jugoistočne Srbije.

Tokom obilaska štandova razgovarao je sa izlagačima i meštanima, a zatim se i sam oprobao u pripremi tradicionalnog belmuža.

Snimak sa manifestacije objavio je na svom Instagram nalogu, uz poruku da je uživao u atmosferi i gostoprimstvu domaćina.

- Ovo je čudesno lep kraj i divni ljudi. Ovi ljudi umeju da se vesele, raduju životu. Nama ostaje još mnogo toga da uradimo, da ulažemo, da ljudi ne napuštaju svoja ognjišta i da imaju budućnost ovde. Hvala vam na srdačnom gostoprimstvu, na svoj ljubavi i podršci - napisao je Vučić.

Govoreći o svom pokušaju da napravi belmuž, predsednik je kroz osmeh priznao da taj posao ipak treba prepustiti iskusnim domaćinima.

- A što se belmuža tiče… Danas sam se okušao u njegovom pravljenju. Zaključak je jednostavan – ovaj posao treba prepustiti pravim majstorima. Ja se vraćam svojim obavezama - poručio je Vučić.

Izvor: Instagram / buducnostsrbijeav