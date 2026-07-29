Ljubavni trougao koji čine Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević i Maja Marinković i dalje je jedna od glavnih tema regionalne javnosti, a Milena Kačavenda odlučila je da do kraja ogoli stvari u intervju za Alo.

Iako su mnogi smatrali da je bila bliska sa Asminom, Kačavenda sada bez zadrške otkriva kakvo mišljenje ima o njemu, ali i o potezima devojaka koje su mu, kako tvrdi, uopšte dale prostor da se predstavi kao zavodnik.

Od opaski na račun Majinog ostanka sa njim, preko Stanijine uloge, pa sve do ponašanja Asminovih roditelja na finalnoj žurki, Milena u svom prepoznatljivom stilu nije poštedela nikoga.

Kako sada, nakon finala komentarišeš odnos Asmina, Maje i Stanije Dobrojević? Reklo bi se da ti se Durdžić ogadio:



- Nisam ogorčena. Asmin je jedno smeće, džukac par excellence, notorni prevarant. Kontaktirala sam i svoje prijatelje koji su se svojevremeno ograđivali od rijalitija jer niko ne želi da bude pominjan tamo. On je jedan mufljuz, prevarant i lizing frajer što je i pokazao uživo u programu. Njegovu porodicu isključujem, ali zamisli da je on ušao, a da nije bilo nas nekoliko koji smo ga ohrabrili i bili na njegovoj strani, zgazili bi ga kao bubašvabu! Bila sam iskrena i bio mi je gotivan sve do momenta dok nisam skontala da nas koristi dok mu trebamo, a onda "ćao, smarate", kao on nas je nadigrao. Nisam primetila da orgija po Beogradu, na moju veliku žalost. U šoku sam da je Maja ostala sa njim - rekla je Milena, pa prokomentarisala Marinkovićevu:





- Neko ko ti je onako brutalno vređao oca... Šta bi tek bilo da me ne voliš, care? Neka je to Majin izbor, neka živi kako hoće. Aneli je bitna riba u smislu da sam videla kako je izgledala i da je bila sa ozbiljnim njuškama, pa je njemu očito bio fetiš da privoli takvu ženu. Staniju je izigrao i privukao sebi, a na kraju je Maja došla kao šlag na tortu. Ispade on je*ač, zavodnik i Alen Delon, a zapravo je jedno smeće, kanta, seoski đilkoš i skela-brigada. Na Asmina Durdžića mislim da nijedna žena s pola mozga ne bi pala. Kome treba Asmin? Asmin treba da nađe dečka. On treba da muva Uroša i da mu se izvini za svo ono zlo koje mu je naneo. Dali su mu na značaju Aneli i Stanija - govorila je Milena i završila temu rekavši da je Staniji temu ugasila Marinkovićeva:

- Maja je videla da je Stanija u prvoj temi i odmah se umešala. Pitanje je da li zaista nešto osećam prema njemu ili će brzo da ode kod Filipa Cara, kao i svake godine kad se završi rijaliti - rekla je Milena, a šta je još komentarisala pogledajte u intervju koji se nalazi na početku teksta!

BONUS VIDEO: