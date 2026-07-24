Fanovi rijalitija zapazili su da su se Terza i Sofija posle završetka "Elite" opet zapratili na Instagramu, zbog čega su društvene mreže preplavili komentari.

Jasno je da žele da ostanu u kontaktu, a, znajući njih, brzo ćemo saznati šta je tačno posredi.

Sofija je nedavno pričala o Terzi, pa istakla zašto su jedno drugom govorili užasne stvari.

- Ne kajem se ni zbog čega sem što sam vređala Terzinu porodicu. To smo radili kako bismo povredili jedno drugo - rekla je Sofija pre samo nekoliko dana.

- Naša veza nije moguća jer smo svašta izgovorili - dodala je ona tom prilikom za "Blic".