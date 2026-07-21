Borislav Terzić Terza je nakon izlaska iz Elite 9 žestoko opleo po svojoj bivšoj partnerki Milici Veličković.

Kako tvrdi, Milica mu je tražila 13.000 evra kako bi mogao da vidi svoje dete.

- Tražila mi je 13.000 evra da vidim svoju ćerku. Posle dva meseca od porođaja imala je odnos. Jedva čekam da vidim tog druga koji me je izdao - rekao je Terza, pa dodao:

- Milica ne može da prodaje nikakav moral. Kakva je njena prošlost? Ljubila se sa ženama, o čemu ona može da priča?! Neka me tuži za sve što sam rekao, sa njom ću komunicirati isključivo na sudu. Ako se predstavlja majkom, neka dovede to dete. Ona samo pravi priču za javnost. Neće dobiti dinara od mene, jer priča da su moje pare prljave, sve ću dati samo ćerki.

Haos pred kamerama

Luka Vujović je izbačen iz Elite, a čim je stigao do Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, suočio se sa Srđanom Brazilcem, ocem Dače Virijevića.

Direktno se obratio Brazilcu i požalio na njegovog sina Daču, a zatim su ušli u ozbiljan sukob.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju porodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Srđan.

Nakon što je prišao veoma blizu Brazilcu, doletelo je obezbeđenje.

- Pretio mi je ocem, hvalio se svojim tobom - nastavlja Luka.

- Dogovorio sam se sa njegovom majkom - nastavio je Brazilac.

- Vređao mi je nerođeno dete - dodao je Luka dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

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