U intervjuu za mađarski tabloid Blikk otkrio je da ne planira potpuno povlačenje iz javnog života, već želi da ostane aktivan kroz obrazovanje, rad u Fidesu i projekte koji su mu posebno važni.

Ostaje na čelu Fidesa dok ima podršku

Na pitanje koliko dugo namerava da vodi Fides, Orban je odgovorio da će to zavisiti od njegovih sposobnosti i podrške članstva.

Dokle god mogu i dok ljudi ne kažu da je starac previše umoran da daje savete i da bi bilo bolje da ostane kod kuće - rekao je Orban.

Porodica i Puškaš akademija među prioritetima

Orban je istakao da danas ima šestoro unučadi i da se nada da će ih biti još više. Posle porodice, kako kaže, najveći prioritet ostaje fudbalska Akademija "Puškaš" u Felčutu, jedan od njegovih najpoznatijih i najvažnijih projekata.

Naglasio je da želi da nastavi da doprinosi razvoju mladih i sporta i nakon završetka političke karijere.

"Imam šta da kažem mladima"

Nekadašnji premijer rekao je da namerava da nastavi da drži predavanja, ali ne kao univerzitetski profesor sa punim radnim vremenom.

Podsetio je da je ranije bio gostujući predavač na Reformisanom univerzitetu, a inspiraciju za rad sa mladima vidi u svojoj majci, koja je bila učiteljica.

Siguran sam da ću ponovo predavati. Imam nešto da kažem mladima - poručio je Orban, dodajući da će radije govoriti na javnim skupovima i međunarodnim događajima nego na klasičnim fakultetskim predavanjima.

Poraz vidi kao priliku za obnovu stranke

Govoreći o izbornom porazu, Orban smatra da bi mlađi političari trebalo da preuzmu glavnu ulogu u parlamentarnim raspravama, dok bi se on posvetio reorganizaciji i obnovi Fidesa izvan poslaničkih klupa.

Time je potvrdio da ne namerava da se povuče iz politike, već da želi da učestvuje u stvaranju nove strategije stranke.