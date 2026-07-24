Tokom sinoćne emisije "Narod pita" dogodila se neprijatna scena kad je Luka Vujović pobesneo zbog navodnih poruka njegove majke Biljane.

U njima se navodi da je ona navodno želela da njen sin ostavi Anitu Stanojlović, sa kojom čeka bebu, što ga je izbacilo iz takta.

- Biljana je ovo napisala: "Ona ga šamara, hvata ga na dete, opsednuta je, neka mu je Bog u pomoći, kako na foru da mu javim da se sklanja od nje? Neću tu bajaderu - čitao je Milan Milošević.

- Da vidim... Gde piše da je moja majka to pisala? Gde piše? Ne piše Biljana? To je to, ćao, narode, odoh, pozdrav! - pobesneo je Vujović.

- Evo, ljudi, pogledajte, piše li negde njeno ime? Prijatno i doviđenja, uživajte - govorio je Luka, pa napustio emisiju.

Luka je potom uključio majku u program kako bi proverio istinu.

- Nikad u životu nisam tako nešto izjavila, nikad! - istakla je njegova majka.

- Dajte, ljudi, šta mi radite ovo? - pričao je Vujović.

Anita otkazala gostovanje

Luka je, inače, pred emisiju otkrio zašto je Anita otkazala gostovanje.

- Anita je imala pregled, sve je kako treba, bebica je u redu, ostala je kod kuće. U drugom stanju je, ipak, pa pokušava da izađe iz ovog sveta - naveo je.

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