Učesnice Elite 9 i nekadašnje bliske prijateljice, Maja Marinković i Stanija Dobrojević, sinoć su se žestoko sukobile i razmenile niz brutalnih uvreda.

Dobrojevićeva nije štedela reči te udarila na Majin moral i njene aktivne intimne odnose sa Asminom Durdžićem.

- Misliš da ti je otac Radomir Marinković Taki ponosan dok gleda kako ti Asmin svrš*va po toj silikonskoj zadnjici, radodajko raspala! Zarađuješ već 10 godina od j*bačine. Poslao te da budeš rijaliti zvezica, a ti si rijaliti k*rvica. Maja širi noge, ne pita! Idi da ti psihijatar objasni da nije uspeh što primaš 1.000 k*rčeva! - vikala je Stanija.

Dok ih je obezbeđenje pratilo u stopu ni Maja nije ostala dužna bivšoj drugarici.

- Narikačo, možeš samo na sahranama da pevaš! Neće niko kiriju da ti plati, a ti moliš! - rekla je Marinkovićeva.

"Brat te se stidi"

Stanija je pozdravila svoju porodicu i još jednom iskoristila priliku da istakne da ne može da veruje da joj je Asmin Durdžić udario na pokojnog oca tvrdeći da je živ i da je pobegao od njene majke.

- Nemoj da glumi onda žrtvu za tuđu porodicu, da dira tuđe očeve i govori kako će ratni veterani da mi se svete. Mogu i ja da glumim žrtvu, to je plač bez suza. Ko je ona da dira mog oca? Gledaj foliranta. Rekla je da je moja mama pobegla zbog k*rvarluka, da je moj otac opštio sa mnom. Ovo može da priča svojoj mami! Da ona meni kaže da je moj otac umesto princeze odgajio k*rvicu, gde to ima?! - vikala je Maja.

Starleta se tu nije zaustavila, već je nastavila sa uvredama.

- Brat ti je oćelavio zbog tvoje p*čke. Ona je meni rekla da hrani mamu i Sanija od golotinje, a da onda on drami kad mu drugovi pošalju njene eksplicitne fotografije. Zašto ne kaže da Sani voli muškarce i da je prevario ženu?! - vikala je Maja.

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