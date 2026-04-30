Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, prati dešavanja u Eliti 9, gde njegova ćerka već danima ulazi u sukobe sa partnerom Asminom Durdžićem.

Budući da ne podržava ćerkin izbor i njen odnos sa Asminom, a sve češće su i svađe među njima, sada je dao svoj sud.

Nakon nekoliko žestokih sukoba pred kamerama u "Eliti 9", Asmin i Maja su nastavili odnos koji njen otac nikako ne odobrava.

- Taj odnos je propast, nikom ne bih poželeo da ima takvog dečka. Posle 20 dana veze, ne bi trebalo da postoji ništa sem nežnosti, a videli smo svi šta se dešava. Ja sam samohrani otac i zgrožen sam, Asmin ne zna gde su njegova deca, a šta radi s mojim detetom, provocira, veđa? Mnogo se loše osećam jer sam je sam odgajio da joj on to radi. Oni ne treba da opstanu ni unutra, a kamoli napolju - rekao je Taki Marinković.

Kako ističe, protiv je nasilja, naročito prema slabijem polu.

- Ljubav nije zabranjena, ali onakve scene... Klip je obišao ceo svet, zvali su me ljudi iz Francuske, ma iz celog sveta... Šta mogu da mislim o čoveku koji mi davi ćerku. Sve je to šoubiznis i ja to razumem, ali to je prešlo svaku granicu. Šta da se to desilo napolju, da niko nije bio blizu da reaguje. Asmin me ne zanima, samo da je što dalje od mene - rekao je Marinković i dodao da je jedino što želi da Maja izađe živa i zdrava.

