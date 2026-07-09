Eksplozija koja se čula u Bušeru na jugu Irana potekla je od iranskih PVO sistema koji su reagovali na projektil, izjavio je danas zamenik guvernera Bušera Eksan Džahanijan, ali nije precizirao o kakvom projektilu je reč.

On je dodao da je drugi projektil pogodio iranski vojni štab na obodu Bušera, prenosi agencija Mehr. Agencija je prethodno prenela da su se na nekoliko lokacija širom Irana čule eksplozije.

Američka centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da nije izvodila nikakve napade na Iran u poslednjih nekoliko sati, prenela je Al Džazira.

Prethodno je CENTCOM saopštio da je američka vojska u poslednje dve noći nastavila napade na Iran, pri čemu su za 48 sati gađale 180 ciljeva.

Iran je optužio Vašington za nove napade i danas, ali je jedan američki zvaničnik rekao za NBC njuz da SAD od sinoć nisu izvele nijedan novi napad.