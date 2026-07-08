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Eliksir mladosti sa Kavkaza osvojio je svet: Piju ga decenijama, a pravi se od samo dva sastojka
Pravi se veoma jednostavno, a mnogi koji ga redovno piju tvrde da već posle nekoliko dana osećaju više energije i lakše varenje.
Ako ga ovako namestite, stoji ceo dan, mada... i sutradan ćete imati frizuru: Kako kod kuće stilizovati bob?Prethodna vest
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