Kada se pomene Kavkaz, mnogi prvo pomisle na ljude koji dočekaju duboku starost u dobroj formi. Iako za dugovečnost ne postoji čarobni recept, jedna namirnica sa ovih prostora već decenijama privlači pažnju naučnika i nutricionista, kefir.

Ovaj fermentisani mlečni napitak mnogi nazivaju "eliksirom mladosti", jer je bogat probioticima, vitaminima i mineralima koji mogu da doprinesu boljem radu organizma. Pravi se veoma jednostavno, a mnogi koji ga redovno piju tvrde da već posle nekoliko dana osećaju više energije i lakše varenje.

Zašto je kefir toliko poseban?

Za razliku od običnog jogurta, kefir nastaje fermentacijom uz pomoć posebnih kefirnih zrnaca koja sadrže desetine korisnih bakterija i kvasaca. Upravo zbog toga smatra se jednim od najbogatijih prirodnih izvora probiotika.

Sadrži proteine, kalcijum, magnezijum, fosfor, vitamine B grupe i vitamin D, pa predstavlja odličan dodatak svakodnevnoj ishrani.

Šta se dešava kada ga pijete redovno?

Nutricionisti ističu da kefir može da doprinese:

boljem varenju i zdravijoj crevnoj flori,

jačanju imuniteta,

lakšem varenju laktoze kod pojedinih osoba,

dužem osećaju sitosti,

unosu korisnih probiotika koji hrane dobre bakterije u crevima.

Neka istraživanja ukazuju da redovna konzumacija fermentisanih mlečnih proizvoda može imati pozitivan uticaj na nivo šećera i holesterola u krvi, ali su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdili svi efekti.

Pravi se od samo dva sastojka

Ako želite domaći kefir, potrebni su vam samo:

kefirna zrnca,

mleko.

Kefirna zrnca stave se u staklenu teglu, preliju mlekom i ostave na sobnoj temperaturi 24 sata. Posle toga napitak se procedi, a zrnca se ponovo koriste za novu turu.

Važno je da se koriste staklene posude i plastična ili drvena kašika, jer metal može da utiče na kefirnu kulturu.

Da li je zaista tajna dugovečnosti?

Priče o dugovečnim stanovnicima Kavkaza godinama su podsticale interesovanje za kefir. Ipak, stručnjaci naglašavaju da nijedna namirnica sama po sebi nije zaslužna za dug život.

Ljudi sa Kavkaza tradicionalno jedu mnogo sveže, sezonske hrane, kreću se svakodnevno, retko se prejedaju i imaju razvijene porodične i društvene veze. Kefir je samo jedan deo takvog načina života.

Ne očekujte čuda preko noći

Iako ga mnogi nazivaju "eliksirom mladosti", kefir nije lek. Njegove koristi najviše dolaze do izražaja kada je deo uravnotežene ishrane i zdravih životnih navika.

Ako do sada niste imali naviku da ga pijete, jedna čaša dnevno može biti jednostavan način da obogatite ishranu korisnim probioticima i pružite podršku svom sistemu za varenje.

Upravo zbog toga kefir i danas važi za jedan od najcenjenijih prirodnih napitaka koji je sa Kavkaza osvojio gotovo ceo svet.