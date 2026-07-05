Bivša učesnica rijalitija Elita, Slađana Lazić, poznatija kao Poršelina, žestoko je prozvala Anitu Stanojlović povodom aktuelne afere "Bajadera".

Njeno izlaganje bilo je ispunjeno teškim optužbama na račun mlade rijaliti učesnice, a dotakla se i njenog morala, porodice i majčinstva.

Komentarišući dešavanja koja ponovo potresaju Elitu, Poršelina nije birala reči, pa je na samom početku Anitu i njenog partnera Luku nazvala "običnom septičkom jamom".

Tvrdnje o prošlosti i porodici

Ipak, najveći deo oštrog istupa bio je usmeren isključivo na Stanojlovićevu.

- Što se Anite tiče, ona je nezrela, imala je u mladosti probleme. Ne zna ko joj je otac, odrekao je se kad je bila mala, skoro da je se i majka odrekla zbog ponašanja - izjavila je Slađana, a potom je dodala:

- Što se mene tiče, ona je jedno nesrećno dete, sa dvadeset i nešto godina je sve stigla - nastavila je sa uvredama.

"Prodavala je svoje telo za novac"

Potom je izrekla i ozbiljne optužbe na račun Anitinog ponašanja i morala, upoređujući njenu situaciju sa slučajem Mine Vrbaški.

- To su njeni rani radovi. Prodavala je svoje telo za novac, to je moj subjektivni osećaj - tvrdila je ona, dodajući da je saglasna sa tvrdnjama da se bavila "veoma nemoralnim poslovima".

Kako bi potkrepila svoje navode, pozvala se i na ranija svedočenja iz rijalitija.

- Verujem Anđelu Rankoviću u sve što je rekao, jer je ona bila u peškiriću, izašla iz sobe gde su bila dva muškarca - zaključila je Lazićeva za Pink, ostajući pri svom stavu.

Alo/Pink