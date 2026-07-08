- Kao što sam mnogo puta rekao, Mađarska neće slati oružje niti trupe u Ukrajinu- rekao je Mađar novinarima u Ankari.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje spora, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da bi svaka pošiljka koja sadrži oružje namenjeno Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju.

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan uticaj.