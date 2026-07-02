Iako se rijaliti Elita bliži kraju, izgleda da pojedinim takmičarima i dalje nisu jasna pravila ponašanja u Beloj kući.

Zbog nepoštovanja propisa Veliki šef je morao hitno da reaguje i sankcioniše čak šestoro učesnika.

Naime, jedno od osnovnih pravila na imanju jeste da ne sme da se spava nakon što se završi muzika koju Veliki šef pušta za buđenje.

Zbog potpunog ignorisanja ovog pravila i spavanja u nedozvoljeno vreme, Veliki šef je doneo odluku da kazni Sandru Todić, Jovanu Cvijanović, Murata, Saru Stojanović, Viktora Gagića i Anastasiju Brčić.

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