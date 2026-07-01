Sinoć je u aktuelnom rijalitiju organizovana žurka, dok je noć prošla burno.

Asmin Durdžić ušao je u žestoku verbalnu raspravu sa Majom Marinković, nakon što mu je, kako je rekao, pridigovala jer je navodno gledao u neku od učesnica Elite.

- Moja si greška u životu. Je*em li ti majku kur*insku. Je*em li ti majku, skloni se od mene. Idi spavaj. Ajde, mrš - rekao je Asmin.

Rijaliti učesnik je urlao i vređao Marinkovićevu, nakon čega je i Maja pobesnela.

- Očima ne mogu da te gledam, skloni mi se s očiju. Ku*vo jedna. Je*em tebi i Takiju mater ako mi je nešto napolju pretio. Ku*vo jedna, ti si moja greška - urlao je Asmin.

Kako su zaratili kao nikada do sad, došlo je do veoma teških reči. Nakon što su se razdvojili, Asmin je ušao u hotel, usled čega je uzeo drvenu motku, koju je pričvrstio za vrata, kako Maja ne bi mogla da uđe.

Marinkoviceva se tada zaletela i pokušala da razvali vrata, međutim, obezbeđenje je uspelo da je smiri.

Nakon što su se ponovo spojili, u ranim jutarnjim časovima su nastavili svoju maratonsku raspravu, ali do rešenja nisu uspeli da dođu.

- Ponašaš se kao bizon. Gde si ovo naučila? - upitao je Asmin.

- Nisam videla da se muškarac tvojih godina ponaša tako - dodala je Marinkovićeva.

- Ponašaš se kao da ti je mozak spržen. Devojko, meni ne treba devojka poput tebe. Prihvati da sam te ostavio - kazao je Asmin.

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