Bivši dečko Stanije Dobrojević, Asmin Durdžić, nakon dve godine neprestanog prisustva u medijima i brojnih skandala sa bivšom suprugom Aneli Ahmić, u septembru prošle godine je postao deo popularnog rijalitija.

Asmin Durdžić je ranije odgovorio na pitanje za koju svotu bi pristao da se pojavi u rijalitiju, istakavši da bi ušao "za pola miliona evra".

Kako piše Telegraf, Asmin Durdžić je sa čelnim ljudima navodno ispregovarao honorar od neverovatnih 400.000 do 450.000 evra.

Stanijina majka šokirana bivšim zetom

Nakon Asmina, u Elitu je ušla i Stanija Dobrojević.

Starleta trenutno vodi teške sukobe sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom suprugom Aneli Ahmić i novom izabranicom Majom Marinković. Brojne uvrede i provokacije u šouu zaprepastile su gledaoce, ali i Stanijinu porodicu.

Zbog toga je njena majka, Slavica Dobrojević, odlučila da prekine višegodišnje medijsko ćutanje i prvi put se javno oglasi.

- Neverovatno da se neko izruguje tako strašnom tragedijom u kojoj je jedna porodica izgubila sve. Stanijin otac je imao samo 40 godina kada je tih nesrećnih devedesetih poginuo braneći svoje ognjište. Ostala sam sama da podižem i vaspitavam svoju decu. Učila ih da budu dobri ljudi i da ne mrze nikog. Zato je Stanija i dala pristup Asminu jer nije bila naučena da mrzi posle svega što je naša porodica doživela. Ali, nažalost, Stanija je dala pristup ne čoveku druge vere, već lošem čoveku, zato i doživljava danas ove primitivne uvrede od nekog ko za bolje i drugačije očigledno ne zna - šokirana je Slavica Dobrojević koja se osvrnula na provokacije Asmina i Maje na račun njenog sina, Stanijinog brata.

- A Sani, brat, od stresa je izgubio kosu. I ološ se drznuo da ga zbog toga proziva? A on? Vredan, uspešan, divan sin i brat, danas partner jedne divne devojke. Čvrstog karaktera i nežne duše, pitajte Rumljane, koji se iz sve muke i tuge izborio i postao ljudina.

Ne krije da je svim srcem uz svoju ćerku.

- Ne volimo što je Stanija ušla u rijaliti - to je bio njen izbor i njena odluka. Naš izbor je da se javno ne eksponiramo, ali, što se tiče Stanije, ona u nama uvek ima podršku i imaće je zauvek. Ja sam jedna majka koja je ponosna na svoju decu jer sam ih odgojila da vole i poštuju ljude, da ne gaje mržnju u sebi zbog svega što nam se dogodilo, jer mržnja može da te uništi. I ponosna sam kakvi su ljudi ispali. Oni su danas ljudi koji brinu o meni, čuvaju me i štite baš onako kako sam ja njih pazila kada smo ostali sami, oni bez oca, ja bez svog supruga - objasnila je Slavica.

- Stanija je obožavala svog oca. Tog kobnog jutra je zagrlio čvrsto, izljubio i rekao: "Tata će se vratiti". Nikad se nije vratio. Zamislite kakav je to utisak ostavilo na dušu jedne male devojčice. Ne, ne možete ni da zamislite. A moja Stanija, borac u svakom smislu, duša nežna, lomljiva... Nije imala sreću da sretne pravog partnera sa kojim bi išla kroz život. Ali ona ide sama, tako mala i sićušna... I ne da se, gradi i stvara svoj zivot. Ne gubi vreme čekajući princa da joj sve gotovo servira, već pravi svoje gnezdo sama, ako bude sreće da ga napuni sa još članova, ako ne - Bog je tako hteo. A hteo je da živi svoj život i uživa - ispričala je Slavica.

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