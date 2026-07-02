Bora Santana se suočava sa tužbama zbog nasilničkog ponašanja prema Anastasiji Brčić, dok njegov prijatelj Ognjen pruža podršku.

Odnos Bore Santane i Anastasije Brčić iz dana u dan sve se više menja, a čini se da je u ponedeljak Bora najviše pobesneo kada je od svoje voljene osobe dobio mali budžet, zbog čega je ponovo izvređao.



Ipak, iako su Borina i Anastasijina porodica navikle na ovaj odnos tokom poslednjih meseci, čini se da su posle svake njihove svađe sve šokiraniji. Upravo iz tog razloga se za medije sada oglasio Anastasijin drugar Ognjen i žestoko prekorio Boru.

- Samo da kažem da pratim šta Bora radi i mogu da poručim: ''Mic po mic, tužba po tužba''. Ne pazi uopšte šta priča i kakve posledice mogu da budu, a uz nju i dalje stojim i čuvam joj leđa - poručio je Anastasijin drug.

Kako će odnos Bore i Anastasije teći do samog kraja, ostaje nam da vidimo.

Alo/Pink

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