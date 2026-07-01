Odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića privlači pažnju javnosti budući da su stalno u nekim toplo-hladno igricama.
Mnogi su pomislili da je stvar rešena, te da su strasti pobedile a onda se Filip razočarao.
Sve je počelo tokom žurke, gde su Aneli i Filip neumorno plesali gotovo do samog kraja večeri, ne skidajući osmehe sa lica. Atmosfera je dostigla vrhunac kada je Filip odlučio da pređe granicu, te je strastveno ščepao i poljubio je pred svima.
Ipak za sada se nisu oglašavali da li su ozvaničili vezu.
- Gledaj... idemo sad u tvoj krevet - kazao je Filip.
- Ne. Možeš da ideš sa mnom da se presvučem ja, a posle toga svako u svoj krevet. Možeš kod Dušice u krevet. Ajde, mrš tamo - kazala je Aneli.
- Moram u tvoj krevet - istakao je Filip.
- Ti i ja smo drugari i tačka - kazala je Aneli.
Aneli Ahmić ušla je u devetu sezonu rijalitija "Zadruga 9 Elita" za ogroman novac, a njen honorar prevazilazi zarade mnogih starijih rijaliti igrača.
Aneli je znatno digla svoju cenu u odnosu na prošlu godinu. Naime, ona je u prethodnoj sezoni "Elite", u kojoj je osvojila visoko drugo mesto, imala honorar u rangu Ivana Marinkovića, koji je iznosio 1.500 evra na nedeljnom nivou.
Međutim, zbog intrigantnosti celokupne situacije, kao i ulaska njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića i nećaka Nerija Ružanija, starleta je odlučila da naplati svoju intimu višestruko.
Prema pisanju domaćih medija, Aneli je u devetu sezonu ušla za neverovatnih 3.000 evra nedeljno, pisao je Informer.
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