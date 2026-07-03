Peta beogradska gimnazija, nekada jesna od najprestižnijih škola ne samo u Beogradu, već u čitavoj Srbiji, ove godine pala je na listi po pragu upisa u srednje škole.

Naime, objavljen je spisak, odnosno pragovi za upis u beogradske gimnazije, a nekada kultna i čuvena Peta pala je na sramno 19. i 20. mesto!

Za ovakav ishod direktno su odgovorni blokaderi koji su fizički i nezakonito blokirali školu i pravili haos, pa su tako nepoznati ljudi ulazili i nisu dozvoljavali novoj direktorki da uđe u školu!

Zabeleženo je mnogo incidenata tokom proteklih godinu i po dana i sve to uticalo je na ugled Pete beogradske gimnazije.

Vodile se borbe za upis, sada na dnu liste

Godinama je važila za jednu od najprestižnijih škola u Srbiji.

Za upis su se vodile ozbiljne borbe a mesto u njenim klupama bilo je dokaz rada, znanja i uspeha.

Danas je, nažalost, situacija potpuno drugačija jer sve više roditelja nema želju da upiše svoju decu u školu koja je od simbola obrazovanja postala simbol političkih sukoba.

Škola nikada ne bi smela da bude mesto političke borbe već je njena uloga da obrazuje, vaspitava i priprema mlade za život.

Tako da, blokaderi, uspeli ste! Uspeli ste da uništite obrazovni sistem, ali vreme odgovornosti dolazi!

Kako su rekli i iz Foruma beogradskig gimnazija, očekivalo se da će Peta beogradska gimnazija pasti na listi nakon svega što se u istoj dešavalo u proteklih godinu i po dana.

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