Maja Marinković i Asmin Durdžić su se žestoko sukobili i tom prilikom otkrili skrivene detalje svog odnosa.

Pored brojnih uvreda najveći šok su izazvale Asminove tvrdnje da ga je Maja molila za intimne odnose što je ona oštro demantovala.

- Hajde budi iskrena, samo budi iskrena, da te nešto pitam. Da li želiš da me imaš za najboljeg druga? - pitao je Asmin.

- Ne - rekla je Maja.

- Šta želiš?! Želiš da ostanemo najbolji drugovi? - pitao je.

- Nemoj da me smaraš, hajde da operemo zube, polazi u kuću - rekla je Maja.

- Onda ću ti biti neprijatelj... Šta želiš, da ostaneš sa mnom u vezi? - upitao je Durdžić.

- Da, dokle god budemo mislili da treba - rekla je Maja.

- Sada možemo da legnemo samo u krevet i da ti napravim malu Maju - rekao je Asmin.

- Ma kakvi, pre bih se ubila nego da mi ti napraviš bilo šta - rekla je Maja.

- Aham, a molila si me - rekao je Asmin.

- Aj zakuni se da sam te molila - rekla je Maja.

- Samo sam te hvatao na foru, ti si poslednja s kojom bih pravio dete. Ne mogu da zamislim da živim s tobom, da ti gledaš u moj telefon, da izađem s tobom u klub, gde da gledam?! U konobara?! Ti si bolesna, druže - odbrusio je Asmin.

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