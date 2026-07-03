Veliko finale rijaliti programa "Elita 9" biće održano 20. jula, iako učesnici još nisu obavešteni o zvaničnom datumu. Naime, takmičari su uvereni da će se superfinale održati 18. jula, zbog čega se već uveliko pripremaju za taj dan.

Poslednjih nedelja među učesnicima se neprestano govori da će upravo 18. jul biti dan kada će se borba za pobedu završiti. Međutim, produkcija je donela drugačiju odluku, pa je veliko finale zakazano za 20. jul.

Milica Mitrović, zvanično je otkrila na društvenim mrežama da je veliko finale zakazano za ponedeljak, 20. jul, čime će se konačno staviti tačka na uzbudljivih deset meseci borbe za pobedu.

Učesnici o ovoj promeni datuma još uvek nisu zvanično obavešteni na imanju, ali će blagovremeno dobiti informacije o pomeranju termina.

Kasting za jubilarnu "Elitu 10" uveliko u toku

Dok se deveta sezona polako bliži kraju, produkcija već uveliko radi na pripremama za jubilarnu "Elitu 10". Milica Mitrović je potvrdila da je konkurs zvanično otvoren i pozvala sve autentične i hrabre ljude da pošalju svoje biografije.

Prvi povratnici koji su već potvrdili ulazak u novu sezonu su poznati bračni par Divna i Marko DNK (Divna Milovanović i Marko Kocić). Oni su javno otkrili da ponovo pakuju kofere za Šimanovce sa jasnim ciljem da se šale i zabave gledaoce kraj malih ekrana.

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