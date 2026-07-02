Takmičari rijaliti šou programa "Elita" tokom svog boravka pred kamerama uspevaju da zarade i po nekoliko stotina hiljada evra.

Među njima se posebno izdvajaju najplaćeniji takmičari, koji za učešće u ovom formatu inkasiraju vrtoglave sume novca.

Kontroverzna učesnica Maja Marinković godinama je deo rijaliti programa, a da to nije slučajno potvrđuju i honorari koje zarađuje u ovom formatu.

Kako se navodi, Maja po nedelji inkasira čak 10.000 evra, pa je jasno da će iz Šimanovaca izaći bogatija za ozbiljnu sumu.

Pravu buru u javnosti nedavno je izazvao i Marko Janjušević Janjuš, koji je šokirao milionski auditorijum kada je progovorio o svom ugovoru i zaradi u "Eliti 9". Sve je počelo kada je prokomentarisao stajling cimera Uroša Stanića, nakon čega je izneo detalje koji su mnoge ostavili bez teksta.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš, a potom dodatno šokirao izjavom o ukupnoj zaradi:

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.

Ipak, kada je reč o honorarima, Stanija Dobrojević drži rekord. Prema pisanju medija, ona bi za samo nekoliko meseci u rijalitiju mogla da zaradi čak 500.000 evra.

"Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija

Starleta Stanija Dobrojević je takođe govorila o ulasku u Elitu 9 i honoraru.

- Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - pričala je za Blic.

Zanimljivo je da će i Asmin Durdžić, prema navodima medija, ozbiljno profitirati od ovog formata. Navodno je sa produkcijom ispregovarao honorar između 400.000 i 450.000 evra.

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