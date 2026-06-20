Početak letnje sezone doneo je i pojačan saobraćaj na graničnim prelazima ka Grčkoj, omiljenoj destinaciji turista iz Srbije. Već od ranih jutarnjih sati formirale su se duge kolone vozila, a putnici koji su krenuli na more iz minuta u minut delili su informacije o stanju na granicama.

Jedan srpski turista oglasio se u popularnoj Fejsbuk grupi „Grčka info“ i opisao kakva je situacija bila na prelazu Evzoni.

- Pre podne krenule gužve na Evzoniju, srećom Grci videli navalu vozila i otvorili su šest kolona. Čekali smo oko 20 minuta, bez slikanja, samo pasoši. Iza nas bile su kolone do makedonske granice. Slikano pre podne u 9.30 h - napisao je on.

Kolone se brzo formiraju

Iako je zadržavanje na samom prelazu, prema njegovim rečima, trajalo svega dvadesetak minuta, veliki broj vozila doveo je do formiranja višekilometarskih kolona.

Da gužve nisu zabeležene samo na Evzoniju, pokazala su i iskustva drugih putnika koji su se oglašavali u grupi.

- Velika gužva prema Grčkoj na Dojranu, kolone se spajaju između dve granice, pa još dva kilometra - naveo je jedan vozač.

Ovakve situacije nisu neuobičajene tokom vikenda i smene turista, kada veliki broj putnika iz Srbije, Severne Makedonije i drugih zemalja regiona istovremeno kreće ka grčkim letovalištima.

Evzoni i Dojran među najopterećenijim prelazima

Granični prelaz Evzoni tradicionalno je jedan od najprometnijih tokom letnjih meseci, posebno za turiste koji putuju ka Halkidikiju, Paraliji, Leptokariji i drugim popularnim destinacijama.

S druge strane, mnogi vozači koriste i prelaz Dojran kako bi izbegli veće gužve, ali iskustva putnika pokazuju da se i tamo ovih dana beleži povećan broj vozila.

Zbog toga iskusni putnici savetuju da se pre polaska obavezno prate informacije o stanju na graničnim prelazima i da se na put kreće u terminima kada je saobraćaj manje opterećen.

Kako se sezona zahuktava, očekuje se da će gužve na ulazu u Grčku biti sve češće, posebno tokom vikenda i smena turista.

Evzoni među najprometnijim prelazima tokom leta

Granični prelaz Evzoni tradicionalno je jedan od najopterećenijih tokom letnje sezone, jer ga koristi veliki broj turista iz Srbije, Severne Makedonije i drugih zemalja regiona na putu ka Halkidikiju, Olimpskoj regiji i drugim popularnim destinacijama u Grčkoj.

Zbog povećanog priliva vozila, nadležne službe povremeno otvaraju dodatne trake kako bi ubrzale prolazak putnika i smanjile čekanja.

Turisti zato preporučuju da se pre polaska obavezno prate informacije o stanju na graničnim prelazima, jer se situacija može promeniti iz sata u sat.