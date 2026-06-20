"Veliki" bloladerski skup u Novom Sadu propao je i pored toga što su dovodili ljude iz cele Srbije i regiona. Uz ogromnu podršku Hrvatske, jedva da su okupili tri i po hiljade ljudi.

Obe kolone blokadera, koji su se prethodno okupili u Limanskom parku i Kampusu, UNS, stigle su oko 17.30 na tzv. turbo kružni tok. Tačkasti softver, u 17:25 sati, pokazao je da je na skupu tačno 3.563 blokadera.

U 17:55 tačkasti softver je pokazao tačno 5.680 ljudi na tzv. turbo kružnom toku.

Blokaderi su počeli da se razilaze oko 19 sati.

Turbo kružni tok, gde se blokaderi okupljaju, kao i prilazne ulice, bili su blokirani tokom dana.

U Novom Sadu su postavljeni i štandovi zborova. Tu su donete velike količine rekvizita u vidu majica, bedževa, pištaljki... Nije poznato ko je platio da se sve to kupi i napravi, a sponzore studenti-blokaderi uporno skrivaju.

Ogroman broj automobila sa hrvatskim tablicama primećen je danas u Novom Sadu od ranih jutarnjih sati. Hrvatska je pored direktnog podržavanja blokadera takođe i utočište više osoba optuženih za terorizam u Srbiji.

Na skup blokadera stigao je i Srđan Milivojević.

U Novom Sadu zabeležen je i jeziv incindent zloupotrebe dece u političke svrhe. Jedna blokaderski novinar terao je maloletnog dečaka da peva političke pesme.