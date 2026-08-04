Nakon što se Asmin Durdžić nije pojavio u emisiji "Narod pita" na Pinku, domaći mediji otišli su ispred stana u kojem on i Maja Marinković žive nakon izlaska iz Elite 9.

Tamo je zatečena neočekivana scena, demoliran automobil beogradskih registarskih oznaka koji Asmin koristi, kao i delovi razbijenog stakla rasuti po podu.

Prema navodima sa lica mesta, do incidenta je navodno došlo nakon žestoke svađe između njih dvoje.

Kako su komšije ispričale, razlog rasprave bila je ljubomora, jer je Maja navodno pronašla poruke druge devojke u njegovom telefonu.

Automobil koji je pronađen oštećen ispred zgrade, kako je ranije sam Asmin istakao, iznajmljen je.

Asmin se nije pojavio u emisiji "Narod pita"

Podsetimo, Asmin Durdžić trebalo je da bude jedan od gostiju u emisiji "Narod pita", ali se nije pojavio u programu.

Prethodno je najavio da više neće učestvovati u emisijama, a svoje razloge otkrio je sa pratiocima putem društvenih mreža.

-U emisiji još dva rijaliti učesnika i ja. Od 22 sata do 5 časova i 30 minuta tema je bila Nora. Kao da sam došao na podelu budžeta Matore i Dače. Njih dvoje ni reč nisu progovorili o sebi. Vodili su emisiju vezanu za Noru. Dragi moji, emisije za mene od danas su završene. Hvala svima koji ste bili uz mene - napisao je na Instagram storiju.

Za sada se ni glavni akteri priče nisu zvanično oglasili povodom navodnog incidenta.

Alo/Blic