Policija u Rumuniji uhapsila je muškarca starog 38 godina u okrugu Tamiš, nedaleko od granice sa Srbijom, zbog sumnje da je počinio teško krivično delo nad maloletnicom. Prema informacijama koje prenose rumunski mediji, osumnjičeni je u svojoj porodičnoj kući ugostio maloletnu ćerku i njenu vršnjakinju, nakon čega je, kako se sumnja, devojkama dao lekove sa jakim sedativnim dejstvom.

Istražioci veruju da je muškarac iskoristio stanje maloletnica i seksualno zlostavljao ćerkinu drugaricu. Tokom istrage utvrđuje se i sumnja da je pravio neprimerene fotografije žrtve, što je dodatno otežalo njegov pravni položaj. Prema navodima iz istrage, događaj se odvijao u prisustvu njegove maloletne ćerke, koja je takođe bila pod dejstvom sedativa. Nadležni organi još uvek utvrđuju na koji način su devojke dobile lekove i da li su bile svesne njihovog delovanja.

Slučaj je otkriven nakon što je jedna od maloletnica prijavila događaj policiji. Tokom prvih razgovora sa istražiteljima, osumnjičeni je navodno pokušao da opravda svoje postupke tvrdnjom da je tinejdžerka bila njegova partnerka, što će biti predmet dalje provere tokom postupka.

Policija je muškarca privela u njegovom domu, nakon čega je sproveden na saslušanje. Za sada nije saopšteno kako se izjasnio o optužbama koje mu se stavljaju na teret. Protiv njega je pokrenut postupak zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloletnog lica i krivična dela povezana sa nedozvoljenim fotografisanjem maloletnika. Istraga je u toku.

Alo/Sandžak Danas

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