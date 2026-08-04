Tin Mlivić, nekadašnji učesnik rijalitija "Parovi", zaprosio je dečka Ivicu Racića, a detalji su odmah dospeli do društvenih mrežam.

Naime, kako je deo iznenađenja bio veliki broj poznatih ličnosti sa estrade, poput Marine Visković, oni su sve snimali, pa su objavljivali, nakon što su čestitali budućim bračnim partnerima.

Tin je kleknuo i izvadio prsten, dok je Ivica odmah rekao "da".

Marina im je pevala "na uvce", a usledio je spektakularni vatromet i žurka na bazenu za pamćenje.

Otkrio koliko zarađuje

Inače, bivši rijaliti učesnik nedavno je govorio o tome kakav je biznis pokrenuo, a od kog dobro zarađuje.

-Volim da sam u Beogradu, a inače sam na relaciji Hamburg - Beograd. Mene mnogo ljudi i danas pamti po učešću u "Parovima", a već tada sam imao velike planove. Hteo sam uvek da budem uspešan u poslu kojim se bavim. Nisam znao tada čime ću se baviti, ali sam znao da hoću da budem bogat. Možda je to zato što dolazim iz siromašne porodice, pa sam imao velike snove koje sam sledio i hvala Bogu tu je sve - rekao je Tin za Blic, pa dodao:

-Ja sam 2019. godine promenio mnogo toga, nakon što mi je umrla baka. Posle sam se preselio u Hamburg, nisam imao diplomu na nemačkom, i došao sam da radim kao pomoćni radnik, a kad sam ušao u tu jednu prostoriju, rekao sam da će to biti moje.

Danas imam preko 160 zaposlenih, radimo sa mnogo ljudi. Prvo me je bilo sramota da tražim posao, jer kao, bio sam rijaliti zvezda. Kad su se pare potrošile, shvatio sam da treba da napravim neku promenu. Imao sam 20 evra u džepu i sa tri evra sam kupio pecivo i piće. Krenuo sam da radim i delili smo sedmoro ljudi i ja sobu i kupatilo. Radio sam razne poslove i odlučio da ću da uspem, tako da sam danas ostvario taj san koji sam hteo davnih dana. Nikada nisam hteo da odustanem, kad god sam donosio odluku, bilo ona dobra ili loša, nekako sam se nje držao. Svako ko donese dobru odluku i čvrsto radi na tome, ne može da ne uspe.

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