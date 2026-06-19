U poslednje vreme brojni rijaliti učesnici često pominju Ajlina Ahmića, brata Aneli Ahmić, koji uživa u skladnom braku sa pevačicom Slađanom Mandić.

Bračni par trenutno boravi u Splitu zajedno sa decom, odakle je pevačica na društvenim mrežama prikazala niz fotografija i pokazala kako provode letnje dane.

Njih dvoje su odseli su u luksuznoj vili sa bazenom na krovu, koji je, tokom vrelih letnjih dana, postao omiljeno mesto za odmor cele porodice.

Pevačica je svojim pratiocima pokazala kako uživaju u kupanju, skokovima u bazen i druženju sa naslednicima.

Pored toga, otkrila je i deo enterijera luksuznog smeštaja, koji poseduje salu za bilijar, kao i hidromasažni bazen, odnosno džakuzi.

Slađa o periodu razlaza sa bratom Aneli Ahmić

Podsetimo, Slađana je svojevremeno otvoreno govorila o periodu kada su prolazili kroz bračnu krizu i privremeno se razdvojili.

-Moram da kažem da je to bila jedna od najtežih i najgorih odluka koje sam donela, a upravo sam je ja donela. Ljudima to ni danas nije sasvim jasno i često me pitaju o tome. Postojao je i određeni medijski pritisak, pa verujem da bi se mnoge stvari drugačije odvijale da nisam javna ličnost. U tom periodu imali smo probleme, ali oni nisu bili toliko veliki ni nepremostivi. Ipak, iza nas je tada bilo više od 12 godina zajedničkog života. Nikada se nije dogodilo ništa toliko strašno da bih mogla da kažem da je to bio razlog za definitivan kraj. Od prvog dana, pa sve do danas, među nama je uvek postojala ljubav - rekla je ona tada.

Potom je objasnila šta smatra nepremostivim preprekama u braku.

- Uvek govorim da postoje stvari koje ne mogu da se oproste, odnosno da se prevaziđu. U bračnoj zajednici naravno da se misli i na decu, ali ljubav i poštovanje moraju da budu na prvom mestu. Ne bih mogla da trpim nasilje, niti bih mogla da pređem preko prevare, a kod nas toga nije bilo. Govorim iz svoje perspektive. Često ljudi kažu da žene zbog dece pređu preko mnogih stvari, ali mislim da ne bih mogla. Ipak, ne mogu da govorim o nečemu što nisam lično doživela. Kada su deca u pitanju, žene često pronađu snagu da prevaziđu mnogo toga, ali kada nema ljubavi ili, ne daj Bože, postoji nasilje, smatram da u takvom odnosu nije moguće živeti - istakla je pevačica za Blic.

Punio stranice hronike

Podsetimo, Ajlin Ahmić našao se u centru pažnje javnosti i 2022. godine, kada je uhapšen u okviru akcije "Rez", koju je sprovela policija Bosne i Hercegovine.

MMA borac iz Dubrovnika i ranije je dospevao na stranice crne hronike. U avgustu 2013. godine uhapšen je u velikoj zajedničkoj akciji policija Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Mediji su tada objavili da je navodno bio vođa grupe osumnjičene za trgovinu narkoticima, čijih je oko 50 članova uhapšeno u akciji pod nazivom "Šetač".

U januaru 2015. godine pravosnažno je osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana, koja je kasnije zamenjena novčanom kaznom. Zbog tog slučaja određeni period nije mu bio dozvoljen ulazak u Hrvatsku.

Iako je važio za jednog od talentovanijih MMA boraca i bio član dubrovačkog UFC kluba "Gladijator", prekinuo je sportsku karijeru i još 2011. godine pokrenuo privatni biznis.

Osnovao je kompaniju "APB Croatia", specijalizovanu za poslove obezbeđenja, prevoz VIP klijenata, nadzor, osiguranje kongresa i drugih događaja, kao i sprovođenje istraga u slučajevima krađa i otmica.