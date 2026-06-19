Drama u Sjenici zbog gomilanja smeća i dalje traje. Situacija je postala alarmantna jer meštani ne dozvoljavaju da se otpad lageruje na nesanitarnoj deponiji Govođak, što stvara ogromne količine smeća širom opštine u kojoj je zbog toga na snazi vanredna situacija. U blizini Goveđaka primećeno je da se na čistoj površini dovozi smeće i tako formira nova deponija.

- Ovo je užas šta se radi. Na par mesta dovoze smeće i odlažu ga, jer očigledno za njih ne postoji ni zakon, ni država. Ugrožavaju životnu sredinu i i zdravlje meštana. Ovo mora već jednom da se reši, ljudi se guše u smeću - kaže za RINU meštanin Slađan Nedović.

Tokom dana, sa početkom u 15h trebalo je i da se održi hitan sastanak na poziv gradonačelnika Novog Pazara a na kom će osim njega da prisustvuju predsednice opštine Sjenica i Tutin.

Predsednica opštine Sjenica pozvala je gradonačelnika Novog Pazara i predsednicu opštine Tutin da zajednički upute dopis Vladi Republike Srbije kako bi se što pre rešio problem upravljanja otpadom koji otežava svakodnevno funkcionisanje građana.

Prethodnih dana na deponiji Goveđak bilo je jako napeto, jer su meštani svojim telima branili mašinama da odlažu otpad, a reagovala je i policija. Saobraćaj se na deonici Sjenica - Nova Varoš odvija otežano.

Ministartvo zaštite životne sredine još uvek se nije oglasilo povodom ove ekološke bombe, koja preti da eksplodira u Sjenici.

(Rina)