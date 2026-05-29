Slađana je nedavno dospela u fokus javnosti i zbog dešavanja u privatnom životu. Naime, sredinom aprila ove godine saopštila je da se razišla sa suprugom na miran i civilizovan način. Ipak, samo nekoliko dana kasnije iznenadila je mnoge objavom zajedničke fotografije sa njim, nastale na proslavi njegovog rođendana, čime je potvrdila da je ipak došlo do pomirenjena.

Njihov odnos, čini se, sada je ponovo stabilan, a dodatnu pažnju privukla je i informacija da su zajedno pokrenuli i zajednički biznis, restoran. Nedavno je jasno istakla da nema kontakt sa porodicom Ahmić, te da je u potpunosti posvećena svojoj deci i suprugu, stavljajući porodični mir i stabilnost na prvo mesto.

Ko je Ajlin Ahmić?

Ajlin Ahmić, inače MMA borac iz Dubrovnika, dospeo je u fokus javnosti nakon što je u avgustu 2013. godine priveden u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji koju su zajednički sprovele službe Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Prema navodima medija, tada je uhapšen u okviru akcije pod nazivom "Šetač", u kojoj je razbijena organizovana grupa za koju se tvrdilo da je imala oko 50 članova. U izveštajima je navedeno da je bio označen kao vođa jedne od dilerskih grupa.

Godinu dana kasnije, u januaru 2015, pravosnažno je osuđen na jednogodišnju uslovnu kaznu, koja je potom zamenjena novčanom sankcijom. Zbog ovog slučaja izrečena mu je i zabrana ulaska u Hrvatsku, dok javnosti nije poznato da li ta zabrana i dalje važi.

Danas živi u Sarajevu sa pevačicom Slađana Mandić, sa kojom je u braku i sa kojom deli porodični život, daleko od ranijih događaja koji su ga doveli u centar medijske pažnje.