Starleta Stanija Dobrojević pre nekoliko godina kupila je stan u Rumi, za koji se pisalo da ga je platila oko 150.000 evra.

Ona tvrdi da je reč o penthausu, zbog čega su je cimeri iz "Elite" svojevremeno ismevali, navodeći da je u pitanju "običan" stan od 90 kvadratnih metara.

Ipak, Stanijin dom poseduje ogromnu terasu koja se prostire duž cele nekretnine, tri spavaće sobe, dva kupatila i veliki garderober, što su pratioci imali prilike da vide na njenim objavama na Instagramu.

Mnogi su se pitali odakle joj novac za kupovinu ove nekretnine, a prema pisanju medija, Stanija je prethodno prodala stan u Novom Sadu, u kojem je živela, za ogromnu sumu novca. Nakon toga je dodala još sredstava i kupila stan u Rumi.

Ekipa našeg portala obišla je kraj u kojem starleta boravi kada je u Srbiji.

Reč je o veoma mirnom i tihom delu grada. Ispred zgrade postavljena je rampa kako bi ulaz bio omogućen isključivo stanarima i njihovim gostima.

Jedan od komšija otkrio je da je zgrada manja u odnosu na okolne objekte, ali da se izdvaja po kvalitetu i da važi za jednu od najboljih u Rumi.

-Zgrada je mala, pa nema mnogo stanara, a njen stan nalazi se na poslednjem spratu i razlikuje se od ostalih. To je jedna od najboljih zgrada u Rumi. Svi koji prolaze ovuda znaju da Stanija tu živi. Nalazi se na poslednjem spratu i ima potpunu privatnost, mada ovde retko provodi vreme jer je najčešće u Americi ili u rijalitiju, što je i sada slučaj - rekao je komšija za Telegraf.

-Znam je po pričama, živeli su pre u jednoj zgradi, pa su to prodali i kupili penthaus u blizini. Kažu da je uspešna i da je završila fakultet. Čudno mi je to, znam da su joj pre davali da radi tablicu množenja, i to nije znala. Pa ja to sa ovoliko godina još nisam zaboravila, ostalo mi je urezano. Mogu da razumem što je ušla u Elitu, velike su to pare u pitanju - priznala je jedna komšinica.

Komšije za Alo! o Staniji

Tokom razgovora sa komšijama, otkrili smo kako se Stanija ponaša van kamera i šta misle o njenom povratku na televizijske ekrane.

"Došla je sa Asminom"

-Došli su kao izbeglice. Odrasla je na rolerima, stalno se vozikala po Rumi. Brat joj je jako uspešan veterinar. Dolazila je sa Asminom jednom prilikom, pazarila je kod nas. Generalno nije na lošem glasu ovde - rekli su nam iz piljarnice blizu njenog doma.

-Poznajem je kad je bila mala, bila je povučeno dete. Baba i deda su joj izbeglice, živeli su u Jasku. Tamo je dolazila, svi su dobri ljudi. Videla sam je jednom kad je izlazila iz zgrade sa kučetom, a on ju je čekao ispred. Moj sin živi u njenoj zgradi i kaže da je jako retko viđa. Retko dolazi u Rumu. Kad je tu, šeta psa i posećuje brata koji u blizini njene zgrade ima veterinarsku ordinaciju - priznala je starletina komšinica za Alo!, koja je želela da ostane anonimna.