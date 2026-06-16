"Dana 10. juna FBI i naši partneri iz organa za sprovođenje zakona saznali su za potencijalnu pretnju događaju UFC America 250 u Vašingtonu, D.C., koja je uključivala osobe van regiona glavnog grada - i zahvaljujući brzoj reakciji FBI, naših partnera i Ministarstva pravde u operaciji u više saveznih država, više osoba je sada u pritvoru, a navodni planirani napadi su potpuno zaustavljeni", napisao je Patel u objavi.

Direktor FBI podelio je tekst Fox News, koji je izvestio da je grupa navodno planirala da koristi dronove s eksplozivom za napade na objekte u blizini borbe i da gađa masu dok bi ljudi bežali, uz pomoć snajperskog tima. Fox News je takođe izvestio da su drugi navodni počinioci zatim planirali da upadnu kroz kapiju Bele kuće. NBC News nije potvrdio detalje navodne zavere.

Visoki zvaničnik za sprovođenje zakona rekao je za NBC News da je plan bio "veoma ozbiljan".

Upitan na samitu Grupe 7 u Francuskoj o navodnoj zaveri, predsednik SAD Donald Tramp rekao je: "Nisam čuo za to."

"Napad koji sam ja gledao bili su borci", dodao je.

Na pitanje za komentar, portparol FBI uputio je NBC News na Patelovu objavu. Ministarstvo pravde odbilo je da komentariše, a Bela kuća nije odmah dostavila komentar.

U izjavi na X, direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je njegova agencija "blisko sarađivala sa FBI tokom cele ove istrage".

"Danima koji su prethodili ovom vikendu, naši specijalni agenti, osoblje za podršku misijama i timovi za tehničku bezbednost radili su neprekidno kako bi identifikovali odgovorne i pozvali ih na odgovornost", napisao je Karan. "Jednako važan deo naše zaštitne misije jeste obezbeđivanje odgovornosti kroz pravosudni sistem."

Zvanične komentare Tajne službe o detaljima zavere, kako je rekao, biće dostavljeni kroz sudske podneske.

Tokom vikenda bilo je vidljivo ogromno prisustvo policije u kompleksu Bele kuće i oko njega. Organi reda zatvorili su puteve, koristili ograde za kontrolu mase i rasporedili stotine saveznih, državnih i lokalnih policajaca među hiljadama ljudi koji su bili u Beloj kući ili u njenoj blizini.

Motivi navodnih organizatora plana nisu objavljeni.

Niz činova političkog nasilja i pokušaja napada potresao je SAD poslednjih godina.

U aprilu je muškarac navodno naoružan pištoljima i noževima prošao kroz bezbednosni punkt na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće. Osumnjičeni Kol Tomas Alen izjasnio se da nije kriv po optužbama za pokušaj atentata na predsednika.

Godine 2024. Tramp se suočio sa dva pokušaja atentata: kada je napadač otvorio vatru tokom mitinga u Batleru u Pensilvaniji, i nekoliko meseci kasnije, kada je muškarac uperio pušku kroz žbunje u Mar-a-Lagu, gde je Tramp igrao golf.

Prošle godine ubijeni su političarka iz Minesote i njen suprug u napadu koji su vlasti opisale kao "politički motivisan". Osumnjičeni Vens Boelter priznao je krivicu za zločin. Nekoliko meseci nakon tih pucnjava, konzervativni aktivista Čarli Kirk ubijen je na političkom skupu.

I zakonodavci se suočavaju sa porastom pretnji. Policija Kapitola SAD saopštila je da je prošle godine istraživala gotovo 15.000 "zabrinjavajućih izjava, ponašanja i komunikacija" usmerenih protiv zakonodavaca, njihovih porodica, zaposlenih ili samog Kapitola. Prethodne godine policija je istraživala više od 9.000 potencijalnih pretnji.