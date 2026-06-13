Mina Vrbaški i Viktor Gagić su juče frapirali javnost vestima o pomirenju nakon žučnih rasprava, ali iznenađenjima tu nije bio kraj.

Posle emisije su do jutarnjih časova pomrienje slavili brutalnom akcijom.

Mnogi su stava da se Mina i Viktor do sada nikad nisu ovako opustili, a snimak njihovog odnosa možete pogledati ovde.

Sumnja da je trudna

Podsetimo, na jednom od snimaka koji je sinoć emitovan u rijalitiju Elita prikazan je razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojović o mogućoj trudnoći, tokom kojeg je Mina priznala da ima sumnje u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem.

- Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni nekoliko dana. Iskreno, moram da kažem da mi je ciklus redovan, ali ne verujem da sam trudna, jer su mi ginekolozi rekli da imam male šanse za trudnoću - istakla je na početku, te dodala:

- To se desilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo imali svađe, ali moram da naglasim da me više ne interesuje - rekla je Vrbaški, dok je njen dečko Viktor Gagić negirao mogućnost trudnoće.

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