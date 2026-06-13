

Već dva dana učenici i roditelji OŠ Tatomir Anđelić u Mrčajevcima su uznemireni nakon događaja koji se u četvrtak odigrao u zgradi takozvane stare škole. Učenika sedmog razreda vršnjaci su seksualno uznemiravali za vreme nastave.

- Naime, đaci u popodnevnoj smeni su iz nekog razloga gubili jedan čas kada su vršnjaci iz razreda pozvali tog dečaka da dođe u jednu praznu učionicu. Deca pričaju da ga je jedan držao, a drugi ga je svukao i napastvovao. Sve to je posmatralo još pet ili šest dečaka, a pojedini su sav taj gnusan čin snimali telefonom. Kada su mi to deca ispričala nije mi bilo dobro, morala sam da uzmem tabletu za smirenje - priča uznemirena majka jednog od učenika ove škole, dodajući da je reč o malom mestu gde se ljudi međusobno poznaju i da ih je sve potresao događaj u školi.

Zabrinuti su i roditelji dece koja ne pohađaju isti razred u kom se navodni incident dogodio.

- Juče sam sa još jednim roditeljem otišao u školu i razgovarao sa direktorkom. U toj školi uči troje moje dece i ne daj bože da tako mešto dožive ili vide. Dorektorka nam je rekla da je o čitavom slučaju obaveštena policija i nadležne službe u školi te da se ovaj slučaj rešava - priča Mrčajevčanin koji je insistirao na anonimnosti, jer kako kaže poznaje porodice skoro sve dece koja su učestvovala u ovom incidentu.

Kako saznajemo dečak, žrtva vršnjačkog nasilja, je učenik koji nastavu pohađa po IOP programu. Živi u obližnjem selu i roditeljima nije smeo da ispriča šta se tog dana dogodilo u školi.

- Danas smo čuli da je dečak smešten u bolnicu i da je na ispitivanju eventualnih povreda. On roditeljima nije smeo da kaže šta se dogodilo već da se najpre požalio bratu. Zgrožni smo - rekla je majka učenika ove škole.

Vesna Jevđenijević, direktorka OŠ Tatomir Anđelić se juče nije javljala na mobilni telefon. Kako nezvanično saznajemo, u školi je pokrenut postupak rešavanja vršnjačkog nasilja trećeg stepena.

S.P.

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