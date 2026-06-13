Na jednom od snimaka koji je sinoć emitovan u rijalitiju Elita, prikazan je razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojović o mogućoj trudnoći, tokom kojeg je Mina priznala da ima sumnje u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem.

-Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni par dana. Iskreno, moram da kažem da mi je ciklus redovan, ali ne verujem da sam trudna, jer su mi ginekolozi rekli da imam male šanse za trudnoću - istakla je na početku, te dodala:

-To se desilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo imali svađe, ali moram da naglasim da me više ne interesuje - rekla je Vrbaški, dok je njen dečko Viktor Gagić negirao mogućnost trudnoće.

Oglasila se majka Mine Vrbaški

Povodom cele situacije oglasila se i njena majka, Ivana Vrbaški, koja je istakla svoju reakciju na navode i ćerkinu izjavu da, ukoliko bi došlo do trudnoće, ne bi razmišljala o prekidu.

-Ne bih ništa komentarisala na tu temu. Neka su živa i zdrava sva deca ovoga sveta, kao i sve majke, posebno samohrane majke, kraljice - poručila je kratko za Pink.

Podsetimo, Anita Stanojlović trenutno je u drugom stanju u rijalitiju sa Lukom Vujovićem, što joj je druga trudnoća, s obzirom da već ima sina koji je u spoljnom svetu.