U četvrtak uveče, predsednik SAD Donald Tramp pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa vestima koje ovaj nije želeo da čuje: očekuje da će u roku od nekoliko dana potpisati sporazum sa Iranom, piše Axios.

"Ovo je sporazum. To je odličan sporazum i vreme je da se ovaj rat završi", rekao je Tramp Netanjahuu, prema rečima visokog američkog zvaničnika.

Zašto je to važno: Kada je Netanjahu krenuo u rat uz Trampa, nije zamišljao da će se završiti na ovaj način.

Podsećanje: Netanjahu je od samog početka jasno stavio do znanja da veruje kako bi rat mogao da podstakne promenu režima u Teheranu.

Sada, četiri meseca uoči izbora, Netanjahuovi rivali optužuju ga da je Izrael pretvorio u „vazalnu državu“ time što jednostavno prihvata Trampove uslove za mir.

Neki u Vašingtonu smatraju da bi Netanjahu mogao da odigra ulogu remetilačkog faktora čak i ako sporazum stupi na snagu.

Međutim, tokom razgovora sa Trampom, Netanjahu je delovao kao da shvata da ne može da spreči američkog predsednika da potpiše sporazum, rekao je za Aksios jedan američki zvaničnik.

Za sada, zvaničnici i u Teheranu i u Vašingtonu tvrde da je sporazum blizu, ali da još nije finalizovan.

Šta se događa: Kako su se razmene udara sa Iranom pojačavale ranije ove nedelje, Netanjahu je planirao da pokrene masovne napade na energetska i infrastrukturna postrojenja, ali ga je Tramp zaustavio u poslednjem trenutku.

Od tada se Netanjahu našao uglavnom van toka događaja, pozivajući saveznike u Vašingtonu kako bi dobio informacije o Trampovim pregovorima, rekao je američki izvor koji direktno poznaje situaciju.

Trampova objava u četvrtak, u kojoj je naveo da je sporazum postignut, iznenadila je Netanjahua, prema izvoru upoznatom sa dešavanjima.

Kada ga je Tramp pozvao sat vremena kasnije, Netanjahu nije pružio snažan otpor niti je mnogo raspravljao, rekao je američki zvaničnik.

Izraelski premijer rekao je Trampu da mu veruje i da očekuje da konačni sporazum odgovori na zajedničke zabrinutosti u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

"Bibi je verovatno shvatio da će sporazum uskoro biti zaključen i da ne može da ga zaustavi", rekao je američki zvaničnik.

Iza kulisa: Netanjahu i drugi izraelski zvaničnici paze da javno ne kritikuju Trampa, ali su privatno veoma skeptični prema sporazumu koji je u pripremi.

Jedna od zabrinutosti jeste da bi Iran, nakon potpisivanja sporazuma i završetka rata, mogao jednostavno da odugovlači pregovore bez stvarnih ustupaka po pitanju nuklearnog programa.

U međuvremenu, prema toj teoriji, iranska vlada bi mogla da stabilizuje svoju poziciju prodajom nafte, bez rizika od novog rata.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je u petak da Tramp vodi pregovore o sporazumu „na osnovu svoje procene američkih interesa“, ali da Izrael očekuje da se poštuju zajednički „principi“ u vezi sa iranskim nuklearnim programom, raketama i „terorističkim posrednicima“.

Tačka sporenja: Kac je takođe tvrdio da Izrael zadržava „sposobnost da deluje samostalno kako bi sprečio Iran da dođe do nuklearnog oružja“ i da će se u skladu s tim pripremati.

Izraelski zvaničnici su takođe zabrinuti da bi, zbog toga što se primirje iz sporazuma odnosi i na Liban, Trampova administracija mogla da ograniči njihovu slobodu delovanja protiv Hezbolaha i zahteva konsultacije za svaki napad.

"Razumem izraelski skepticizam. Hezbolah je ubio mnogo nevinih Izraelaca, posebno civila. Zato ne očekujemo da se bilo koja država odrekne prava na samoodbranu. Ono što očekujemo jeste da, ako uspemo da uključimo sve u mirovni proces, svi ostali učine isto", rekao je visoki američki zvaničnik novinarima u petak.

On je dodao da je Bela kuća „uverena“ da će se Izraelci na kraju „priključiti“.

U petak ujutru, kada su iranski državni mediji objavili da će sporazum Iranu odmah doneti milijarde dolara, zabrinuti izraelski zvaničnici zatražili su dodatna pojašnjenja od Bele kuće, rekao je jedan američki zvaničnik.

Američki zvaničnici su ih uveravali da iranski medijski izveštaji pogrešno predstavljaju sadržaj sporazuma.

"Smatramo da će, kada vide kompletne uslove sporazuma i shvate da Iran mora prvo da ispuni svoje obaveze pre nego što dobije bilo kakve pogodnosti, biti zadovoljni tim rešenjem", rekao je visoki američki zvaničnik.

Na šta treba obratiti pažnju: Događaji u Libanu predstavljaju jedan od faktora koji bi mogli da ugroze sporazum. Izraelske snage i dalje kontrolišu velike delove južnog Libana i nastavljaju razmenu udara preko granice sa Hezbolahom.

Visoki američki zvaničnik rekao je da bi ispaljivanje raketa Hezbolaha na Izrael, kao i nastavak iranskog naoružavanja te grupe, bilo u suprotnosti sa sporazumom.

Za Netanjahua bi potpisivanje sporazuma kojim bi se rat završio bez ostvarenja ciljeva koje je javno postavio predstavljalo veliki strateški i politički poraz.