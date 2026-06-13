Bivša rijaliti učesnica Marija Kulić oglasila se nakon izjave Ivana Marinkovića, koji je u razgovoru sa Stanijom Dobrojević govorio o porodičnim problemima i odnosima sa bivšim partnerkama.

Ivan je tom prilikom istakao da ga pogađa činjenica što je drugo dete dobio sa Miljanom Kulić, navodeći da smatra da je to uticalo na odnos sa njegovom ćerkom Lenom, koju ima sa pevačicom, Gocom Tržan.

Pred kamerama je detaljno govorio o svom emotivnom stanju i odnosima u porodici, prebacujući deo odgovornosti na bivšu suprugu.

-Sve što sam mogao, kada sam bio najbolji otac na svetu, zaista sam bio najbolji otac, o tome svedoče svi novinski naslovi... Da li znaš sa kim imam drugo dete? Možeš li da povežeš neke stvari? - pitao ju je on, te dodao:

-Da li sam ja kriv za to? Treba li to da budem zabranjen kao otac i da se mojoj ćerki to govori? Moja ćerka je od tog trenutka instruisana da je to sramota i katastrofa, i od tada imam probleme koji traju godinama. Jesam li nekoga ubio, prebio, nekome uzeo novac ili ukrao nešto? - nastavio je Marinković.

"Zbog toga si šutirao Miljanu i terao je na kiretažu"

Njegove izjave izazvale su burnu reakciju Marije Kulić, koja se oštro oglasila i uputila teške optužbe na njegov račun.

-Zbog toga si i šutirao Miljanu i terao je na kiretažu. Šta ti je prva žena, časna sestra, pa te je sramota Miljane? Ku…ine raspale, šugave pričaju da je Miljana sramota - poručila je Kulićka vidno izrevoltirana.