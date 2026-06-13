

Dvojica mlađih muškaraca zadobila su teže povrede u saobraćajnoj nesreći koja se oko 4 sata dogodila u Beogradskoj ulici u kragujevačkom naselju Jabučar.

Automobil marke "audi" zakucalo se u banderu u Beogradskoj ulici, koja je na tom delu jednosmerna.

Saobraćajna nesreća se dogodila neposredno posle skretanja sa nadvožnjaka koji je u rekonstrukciji.

Po svemu sudeći, najverovatniji uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

Povređene je hitna pomoć odvezla u UKC Kragujevac, a njihovo stanje za sada nije poznato. Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok nesreće biće utvrđen tokom istrage.

Alo/Kurir

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