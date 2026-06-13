OVAN

POSAO: Isplanirali ste svoje obaveze i tačno znate kojim redosledom šta radite. Nadređena osoba menja postojeći kurs i vi ne uspevate da se prilagodite novonastaloj situaciji.

LJUBAV: Osećate da je došlo do udaljavanja između vas i voljene osobe. Niti se druga strana trudi da popravi odnos, niti vi imate takvu želju.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period koji donosi mogućnost nekih starih zdravstvenih problema. Pritisak je sklon oscilacijama. Budite spremni da reagujete na vreme.

BIK

POSAO: Maksimalno ste fokusirani na posao. Zadovoljni ste kako se situacija odvija na poslu. Finansijska situacija je takođe zadovoljavajuća. Ispunjava vas rad koji donosi dobit.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Komunikacije je loša. Imate utisak da vas voljena strana ne razume niti da je zanima ono što joj pričate. Prolongirate susret.

ZDRAVLJE: Možete očekivati probleme sa alergijama. Deluje kao da je u pitanju problem koji ste imali ranije i sada se ponavlja. Izbegavajte alergene za koje znate da vam smetaju.

BLIZANCI

POSAO: Demotivisani ste i ne preterano raspoloženi za posao. Postoje problemi koje treba da rešite, ali nemate energiju za njih. Loše stojite finansijski pa vas ta oblast prilično brine.

LJUBAV: U toku je povoljan period za stare ljubavi. Može se desiti ili da vi uspostavite kontakt sa bivšim partnerom ili da bivši partner vas kontakira. Komunikacija vam prija.

ZDRAVLJE: Glava je prikazana kao osetljiva. Mogući su stari problemi koje ste nedavno imali: glavobolja, problemi sa sinusima, temperatura ili sa očnim pritiskom.

RAK

POSAO: Prilično ste komunikativni i imate dobre odnose sa saradnicima. Razmenjujete mišljenje o poslovnim projektima. Dopada vam se kada čujete drugačiji stav.

LJUBAV: Emotivno ste ispunjeni. Voljena osoba se maksimalno trudi oko vas. Njeno razumevanje, zagrljaj i reči ljubavi vam mnogo znače. Osećate se blagosloveno.

ZDRAVLJE: Imunitet je opao pa ste generalno osetljivi. Bilo bi dobro da uradite nešto po tom pitanju. Bolje je da reagujete na vreme, dok još nema većih zdravstvenih problema.

LAV

POSAO: Nadređena osoba vas je izabrala da radite na novom projektu. Ima puno poverenje u vaše sposobnosti i poštenje. Razgovarate o detaljima, šta se tačno očekuje od vas.

LJUBAV: Sasvim neočekivano dolazi do novog poznanstva. Ne događa vam se često da vas neko oduševi prilikom prvog susreta. Danas vam se dešava ljubav na prvi pogled.

ZDRAVLJE: Na polju zdravlja nema nekih dramatičnih promena. Hronični problemi su i daje prisutni, ali novih problema nema. Bilo bi dobro da se posvetite podizanju imuniteta.

DEVICA

POSAO: Pravite grešku kojoj generalno niste skloni. Volite da budete dobro upoznati sa svim detaljima pre donošenja bilo kakve poslovnu odluke. Danas donosite odluku u brzini.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa partnerom. On je pažljiv, brine o vama i što je jako bitno u potpunosti vas razume. Čestitate sebi jer ste bili u pravu što ste ga čekali.

ZDRAVLJE: Osećate se solidno. Moguće su promene raspoloženja, ali ne u nekoj dramatičnoj varijanti. Ukoliko se budete redovno odmarali raspoloženje će biti stabilnije.

VAGA

POSAO: Očekuju vas ozbiljni finansijski problemi. Odradili ste mnogo poslova, ali ne uspevate da ih naplatite. Brine vas nedostatak uplata koje nestrpljivo očekujete.

LJUBAV: Odnos sa partnerom nije najbolji. Vi ste prilično tolerantni i otvorenog uma, ali trenutno ne nalazite zajednički jezik sa drugom polovinom. Uznemireni ste zbog toga.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa hormonima. Mogu biti vezani ili za genitalije ili za štitnu žlezdu. Ukoliko ste ženskog pola vreme je za redovnu posetu ginekologu.

ŠKORPIJA

POSAO: Odnosi na poslu su prilično napeti. Poslovna situacija je nezadovoljavajuća duži vremenski period. Zbog toga su svi nervozni i prilično zabrinuti zbog besparice.

LJUBAV: Tajna veza vas u poptunosti ispunjava. Osećate da su partnerove emocije postojane i intenzivne. Voljeni ste i to je sve što vam treba. Uzvraćate partneru ljubav i strast.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa kostima. Bilo bi dobro da povedete računa da vam bude toplo i da ne provodite previševremena pred ekranom. Oči su umorne od sitnih slova.

STRELAC

POSAO: Prilično ste energični, samouvereni i odrađujete obaveze krajnje profesionalno. Iznenada dobijate novu poslovnu priliku iako niste bili u potrazi za novim poslom.

LJUBAV: Niste raspoloženi za druženje. Potrebno vam je da budete sami, da napunite baterije. Voljena osoba pokušava da vas zaintrigira za izlazak, ali ne prihvatate predlog.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Svesni ste da ste vi zaslužni za to što se dobro osećate tako da se držite uspostavljenih navika jer su one razlog vašeg dobrog fizičkog zdravlja.

JARAC

POSAO: Osoba ste koja teško menja navike i voli sve što je tradicionalno i provereno. Razmišljate o poslovnim inovacijama. Intrigira vas da uradite nešto novo, drugačije.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Imate utisak da drugoj strani sve smeta i da ničim nije zadovoljna. Potreban vam je mir, a on vam to ne pruža.

ZDRAVLJE: Preterujete sa gledanjem u ekran mobilnog telefona, lap topa, televizora. Imate utisak da su oči suve i da slova postaju sve sitnija. Potrebno je da odmorite oči.

VODOLIJA

POSAO: Imate previše obaveza, a premalo vremena. Ne volite da radite pod pritiskom i u žurbi, ali danas su vam takvi uslovi rada i ne možete da ih promenite.Mogući su propusti.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Dobru komunikaciju smatrate esencijom odnosa. Partner je nervozan pa imate utisak da svoje neraspoloženje prenosi na vas.

ZDRAVLJE: Umorni ste. Zdravlje je relativno solidno. Stigao vas je umor, organizam je još uvek napet od stresa. Potrebno vam je da se opustite, dobro odmorite i naspavate.

RIBE

POSAO: Imate pune ruke posla. U situaciji ste da morate da se prilagođavate situaciji na poslu i u skladu sa njom donosite odluke. Pod pritiskom ste, ali se odlično snalazite.

LJUBAV: Niste emotivno zadovoljni. Imate potrebu za harmoničnim odnosom, ali u stvarnosti ne uspevate da rešite ni manje probleme sa partnerom. Razočarani ste.

ZDRAVLJE: Previše ste se istrošili kako na poslu tako i tokom neuspešne komunikacije sa partnerom. Raspoloženje je na minimanu, snaga takođe. Neophodan vam je odmor.