U ekskluzivnom razgovoru za Alo, pevačica Anđela Stojković se prisetila svojih početaka i momenta kada nije prošla na audiciji za ''Zvezde Granda''. Umesto odustajanja, odabrala je neki drugačiji put što je dovelo do dva hita po kojima je prepoznatljiva.

Nova pesma "Crne ptice" odlično prolazi. Da li si očekivala takav uspeh?

- Iskreno, jesam. Pesma je kvalitetna, rađena je baš za mene i uživala sam u svakom trenutku snimanja. Mnogi kažu da mi ova pesma više leži nego "Biografija". Iako volim zabavniju muziku za đuskanje, "Crne ptice" su folk balada u kojoj moj glas zaista dolazi do izražaja.

Hoće li tvoj producent Saša Lazić nastaviti u tom pravcu ili se vraćate stilu "Biografije"?

- Saša će uraditi sve da ja budem zadovoljna. Šaraćemo kroz žanrove, ali mu potpuno verujem jer znam da svaka pesma koju on uradi postane hit. Privatno smo super, čujemo se svaki dan i oko svega se konsultujem s njim. Nikada nisam posumnjala u njega.

Znamo da nisi imala najbolje iskustvo na audiciji za "Zvezde Granda". Šta se desilo?

- Jednostavno me tada nisu primili. Krenula sam drugim putem i sada je sve super. Mnoge pevačice se kasnije vrate tom takmičenju, ali ja ne bih. Prošla sam kroz faze takmičanja, to je bilo prelepo iskustvo i ne bih ponovo išla u takmičarski pritisak. Sad želim da gradim sebe i svoju karijeru.

Šta misliš o "Pinkovim zvezdama"?

- Ne bih išla tamo jer smatram da je tamo žiri više u centru pažnje nego takmičari. Ovamo gde sam bila je bio pun pogodak jer je akcenat bio na nama, stekla sam publiku i sve što sam želela. Iako su mi govorili da sam više za "Zvezde Granda", prezadovoljna sam svojim izborom.

Koliko je bitna pobeda u takmičenju?

- Nije presudna. Ako pobediš i staneš, ta pobeda ništa ne znači. Bitno je koliko se trudiš nakon svega. Možeš biti i poslednji, a postati ogromna zvezda ako imaš potencijal.

BONUS VIDEO: