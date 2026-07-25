Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi prekid vatre bio najbolji mogući ishod ukoliko bi omogućio spasavanje ljudskih života i okončanje rata, ocenivši da je to bolje rešenje od dugotrajnog sukoba.

Zelenski izjavio je da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim Državama, bilo u Ovalnom kabinetu ili na imanju američkog predsednika Donalda Trampa u Mar-a-Lagu. On je to izjavio u intervjuu sa Lorom Lumer, američkom desničarskom blogerkom i bliskom Trampovom saradnicom, javlja Ukrajinska pravda.

Volodimir Zelenski: Lokacija potpisivanja nije ključna za mirovni sporazum

On je potom dodao da lokacija potpisivanja nije ključna za mirovni sporazum, već trenutak kada će se to dogoditi.

- Ako sutra možemo da zaustavimo rat i postignemo prekid vatre, to je bolje nego da se borimo još 10 ili 20 godina za pobedu i pritom izgubimo svoj narod - rekao je Zelenski u intervjuu američkoj desničarskoj blogerki Lori Lumer.

On je istakao da Ukrajina nije odustala od cilja da pobedi u ratu, ali da cena pobede ne sme da bude beskonačan gubitak ljudskih života, prenosi RBK Ukrajina.

Donald Tramp promenio stav prema ratu u Ukrajini

Govoreći o odnosima sa Vašingtonom, Zelenski je ocenio da je američki predsednik Donald Tramp promenio stav prema ratu u Ukrajini i da sada razume da Rusija, a ne Ukrajina, nije spremna da okonča sukob.

- Predsednik Tramp je tačno shvatio ko zaista ne želi da zaustavi rat. Shvatio je da mi želimo da zaustavimo rat, da zaista želimo mir. Ranije je bilo mnogo onih koji su tvrdili da Ukrajina ne želi da zaustavi rat - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, do promene u Trampovom stavu došlo je postepeno, kroz međusobne razgovore.

- Mislim da je predsednik Tramp počeo da mi veruje i to je bilo važno. Korak po korak pokušavao sam da objasnim našu poziciju i verujem da me je veoma dobro razumeo - rekao je Zelenski.

On je dodao da ne može da izdvoji jedan trenutak koji je doveo do promene stava američkog predsednika, ali da smatra da su njihov direktan dijalog i izgradnja međusobnog poverenja odigrali ključnu ulogu.